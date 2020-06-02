Симферополь, 2 июня 2020, 12:45 — REGNUM За нарушение государственной границы России в Крыму задержали пьяного украинского военнослужащего. Об этом ИА REGNUM 2 июня сообщили в пресс-службе ФСБ.

Общество Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте. 44

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Происшествия Названа дата похорон Джорджа Флойда, погибшего в США при задержании Хьюстон, США, 2 июня 2020, 22:23 — REGNUM Дата похорон чернокожего мужчины Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией, названа в США.

Общество Названо время возобновления работы кинотеатров в России Москва, 2 июня 2020, 21:08 — REGNUM Время возобновления работы кинотеатров в России назвал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко 2 июня в ходе брифинга в правительстве РФ. 141

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Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 147

Политика Минобороны похвасталось недостроенным госпиталем В ведомстве похвастались президенту, что строительство завершено в рекордно короткие сроки — всего за 49 дней. 1

Общество Между Махачкалой и Каспийском не будет ограничено движение Глава региона заметил, что между Каспийском и Махачкалой не будет проблем с проездом, так как многие только этим маршрутом добираются на работу. 1

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