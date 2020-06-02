Политика
REGNUMКрымские пограничники задержали украинского военнослужащего
Симферополь, 2 июня 2020, 12:45 — REGNUM За нарушение государственной границы России в Крыму задержали пьяного украинского военнослужащего. Об этом ИА REGNUM 2 июня сообщили в пресс-службе ФСБ.
Читать в источнике
Оценить190
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
Общество
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
Финансы
Курс доллара опустился ниже 70 рублей
По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля.
Inc-news.ru вчера в 03:17
Авто
BMW представила новое купе BMW 4-Series Coupe
Немецкая компания BMW официально представила усовершенствованное купе BMW 4-Series второй генерации.
Rusargument 15:01
Общество
В России выработают новые требования к студенческим общежитиям
Новые требования к студенческим общежитиям будут выработаны Министерством образования и науки РФ вместе с вузами.
Российская газета 15:21
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
Известия 11:33
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
Здоровье
Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
RT на русском 15:38
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Гаджеты
Корпус Thermaltake Tower 100 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX
Если в Tower 900 могут быть установлены карты вплоть до E-ATX, то Tower 100 предназначена только для карт mini-ITX.
Evo-rus.com 14:40
Общество
Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников
Собака.ru вчера в 10:13
Общество
Роспотребнадзор поставил крест на туристическом сезоне в Петербурге
Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу и главный санитарный врач Наталья Башкетова подчеркивает, что город «категорически» не готов к послаблениям.
Gazeta.SPb 14:02
Происшествия
Названа дата похорон Джорджа Флойда, погибшего в США при задержании
Хьюстон, США, 2 июня 2020, 22:23 — REGNUM Дата похорон чернокожего мужчины Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией, названа в США.
REGNUM 15:23
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь в России
В июне россиян ожидает непредсказуемая погода. Например, жителей Красноярского края, Якутии и Чукотки ждет теплый месяц.
News-24.ru вчера в 09:34
Общество
Названо время возобновления работы кинотеатров в России
Москва, 2 июня 2020, 21:08 — REGNUM Время возобновления работы кинотеатров в России назвал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко 2 июня в ходе брифинга в правительстве РФ.
REGNUM 14:08
Политика
Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив
Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
РИА Новости 13:10
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
Армия и оружие
СБУ заявила о задержании пытавшего украинцев сторонника ДНР
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании сторонника самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), который обвиняется в пытках украинских военных и гражданского населения в Горловке в 2014 году.
Lenta.ru 09:40
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Игры
Sony убрала с сайта надпись о выходе PlayStation 5 в 2020 году
С официального сайта PlayStation, а именно со странички посвящённой PlayStation 5, пропал текст с датой выхода консоли.
The GEEK 13:57
Общество
Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы
Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:03
Авто
Продажи машин в автосалонах Подмосковья увеличились в два раза
Продажи машин выросли в два раза за последнюю неделю мая после того, как в Московской области разрешили посещать автосалоны.
Mockva.ru 00:17
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве
Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК 15:04
Политика
Минобороны похвасталось недостроенным госпиталем
В ведомстве похвастались президенту, что строительство завершено в рекордно короткие сроки — всего за 49 дней.
Lenta.ru 11:10
Общество
Между Махачкалой и Каспийском не будет ограничено движение
Глава региона заметил, что между Каспийском и Махачкалой не будет проблем с проездом, так как многие только этим маршрутом добираются на работу.
Темирхан-Шура 15:24
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Происшествия
Обвиняемые в разбое сотрудники ФСБ уволены
Семь обвиняемых в разбойном нападении сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России уволены из спецслужб, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
ТАСС 14:34