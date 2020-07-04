Политика
РИА НовостиКрымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что Чавушоглу "чересчур переигрывает" в своих заявлениях. Он напомнил, что главу МИД в Турции назначает президент, и отметил, что "ничто не вечно под луной".
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Футбол
«Милан» разгромил «Лацио» в гостевом матче Серии А
В 30-м туре Серии А «Милан» одержал крупную победу над римским «Лацио».
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Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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Племянник Владимира Путина возглавит партию «Народ против коррупции»
Путин — «эффективный предприниматель», а партия «получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», говорится в заявлении «Народа против коррупции».
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ЦСКА одержал крупную победу над «Ахматом» в 26-м туре РПЛ
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Ракетный комплекс С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
В беседе с журналистом Суровикин подчеркнул, что ракетный комплекс С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе.
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Футбол
Судья Федотов: арбитр назначил выдуманный пенальти для «Спартака» в матче с «Тамбовом»
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Происшествия
Более 10 полицейских пострадали при разгоне вечеринки в Лондоне
Не менее 11 сотрудников лондонской полиции пострадали в результате разгона незаконной музыкальной вечеринки в ночь на 4 июля в районе Хаммерсмит и Фулэм.
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Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой.
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Футбол
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В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" и "Гранада" сыграли вничью.
Газета.Ru 17:53
Экономика
Экономист предсказал банкротство миллионов россиян этой осенью
Селянин считает, что два эти факта взаимосвязаны и приведут к волне банкротств россиян уже этой осенью.
URA.Ru 08:53
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224 человека за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области
Kursk.com 02 июля в 03:48
Армия и оружие
Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей «Коалиция СВ»
По словам начальника ЦНИИ "Буревестник" Павла Ковалева, характеристики модуля "Коалиция СВ" дают возможность вооружения им не только сухопутных частей, но и кораблей ВМФ России.
Территория новостей вчера в 03:09
Общество
Роспотребнадзор запретил отдых в детских лагерях за пределами регионов
Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
UfaTime.ru 01:28
Армия и оружие
Ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» прибыл в Гаджиево
Военачальник отметил, что подводный крейсер "Князь Владимир" ждут большие перспективы.
Территория новостей 08:44
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Общество
ВОЗ прекратила испытания некоторых лекарств на пациентах с COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закончила испытывать на людях, зараженных коронавирусом, лекарство против малярии - гидроксихлорохин и антиретровирусный препарат - лопинавир/ритонавир.
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В Dota 2 вышел патч 7.27a. Изменили два предмета
29 июня в Dota 2 вышел патч 7.27. В нём изменили ряд предметов и переработали выбор героев в All Pick и Captain’s Mode.
Dota2.ru 17:40
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«Зенит» досрочно станет чемпионом России, если обыграет «Краснодар»
"Зенит" может досрочно стать чемпионом России.
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Общество
Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы
Автором инициативы об отмене пенсионной реформы стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.
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Кино
«Матрица» стала лидером рейтинга лучших фильмов в современной истории
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Даниил Квят: потерял немного времени из-за пары ошибок
Квалификация была нормальной, хотя, честно говоря, мой круг был не очень чистым и я потерял немного времени из-за пары ошибок.
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Джанкарло Эспозито рассказал об участии в создании крупной видеоигры
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