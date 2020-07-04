Политика

РИА НовостиРИА НовостиКрымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что Чавушоглу "чересчур переигрывает" в своих заявлениях. Он напомнил, что главу МИД в Турции назначает президент, и отметил, что "ничто не вечно под луной".
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Сенатор и крымские татары прокомментировали отказ Турции признать Крым

Газета.Ru14:30

Сенатор: Крыму не нужно турецкое признание российского статуса полуострова

News.ru13:49

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

РИА Новости12:52

Россия отреагировала на отказ Турции признавать Крым

Lenta.ru11:16

Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции

Вести.Ru11:05

Крымские татары ответили на отказ Турции признать полуостров российским

РБК12:40

«Не волнует»: сенатор заявил, что Крым не нуждается в признании Анкары

РЕН ТВ10:33
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Во Франции погибла женщина после падения с аттракциона

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МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
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Месси может следующим летом перейти в «Манчестер Сити»

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Племянник Владимира Путина возглавит партию «Народ против коррупции»

Путин — «эффективный предприниматель», а партия «получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», говорится в заявлении «Народа против коррупции».
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ЦСКА одержал крупную победу над «Ахматом» в 26-м туре РПЛ

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Армия и оружие

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В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек

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Футбол

Судья Федотов: арбитр назначил выдуманный пенальти для «Спартака» в матче с «Тамбовом»

Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва поставить пенальти в ворота гостей.
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Происшествия

Более 10 полицейских пострадали при разгоне вечеринки в Лондоне

Не менее 11 сотрудников лондонской полиции пострадали в результате разгона незаконной музыкальной вечеринки в ночь на 4 июля в районе Хаммерсмит и Фулэм.
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Экономист предсказал банкротство миллионов россиян этой осенью

Селянин считает, что два эти факта взаимосвязаны и приведут к волне банкротств россиян уже этой осенью.
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Армия и оружие

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По словам начальника ЦНИИ "Буревестник" Павла Ковалева, характеристики модуля "Коалиция СВ" дают возможность вооружения им не только сухопутных частей, но и кораблей ВМФ России.
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Роспотребнадзор запретил отдых в детских лагерях за пределами регионов

Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
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Кадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

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Армия и оружие

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Военачальник отметил, что подводный крейсер "Князь Владимир" ждут большие перспективы.
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В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой

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Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

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ВОЗ прекратила испытания некоторых лекарств на пациентах с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закончила испытывать на людях, зараженных коронавирусом, лекарство против малярии - гидроксихлорохин и антиретровирусный препарат - лопинавир/ритонавир.
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В Dota 2 вышел патч 7.27a. Изменили два предмета

29 июня в Dota 2 вышел патч 7.27. В нём изменили ряд предметов и переработали выбор героев в All Pick и Captain’s Mode.
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"Зенит" может досрочно стать чемпионом России.
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Турция: Россия захватила в Сирии турецкий лёгкий танк

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Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы

Автором инициативы об отмене пенсионной реформы стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.
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Квалификация была нормальной, хотя, честно говоря, мой круг был не очень чистым и я потерял немного времени из-за пары ошибок.
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