Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией.

с чего всё началось

Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам. «Мы — частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году», — подчеркнул Умеров.

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