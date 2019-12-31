Политика

Lenta.ruLenta.ruКрымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам. «Мы — частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году», — подчеркнул Умеров.
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с чего всё началось

Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией.
РИА Новости02:47

Подробнее о событии

Крымские татары ответили Зеленскому на поздравление с Новым годом

URA.Ru03:56

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

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«Комическая ситуация»: Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Комсомольская правда04:42

«Комическая ситуация»: Зеленский заговорил на крымско-татарском

Вести.Ru04:20

Глава крымских татар счел новогоднюю речь Зеленского комической ситуацией

РБК05:25

Крымские татары призвали Зеленского повзрослеть

Московский Комсомолец03:15

Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим

РИА Новости02:47
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Хоккей

Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

Сборная Канады одержала победу над национальной командой Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
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Футбол

«Шеффилд Юнайтед» провёл тренировку в парке рядом с «Энфилдом»

В четверг утром команда Криса Уайлдера провела тренировку в парке «Стэнли» в непосредственной близости к стадионам «Энфилд» и «Гудисон Парк».
Евро-футбол.ру 09:26
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Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
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Происшествия

В центре Петербурга горящий мужчина упал с крыши на женщину

Охваченный огнем мужчина упал с крыши трехэтажного дома в центре Петербурга вечером 2 января. Падение пришлось на проходившую мимо женщину.
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Футбол

«Барселона» планирует продать Семеду за € 50 млн

Сине-гранатовые планируют выручить за счёт продажи португальца € 50 млн, сообщает Sport.es.
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Футбол

Моуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом

Матч ТВ вчера в 13:23
Футбол

Пулишич прокомментировал возможное усиление конкуренции в составе «Челси»

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич высказался о потенциальных трансферах "синих" в январе, которые могут привести к усилению конкуренции на его позиции.
Soccer.ru 11:01
Спорт

В департаменте расследований WADA выявлен недостаток ресурсов

Независимый аудит деятельности департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA), выявил острую нехватку ресурсов и необходимость пополнить штат сотрудников, сообщает Insidethegames.
РИА Новости 08:06
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Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
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Глава UFC: многие верят, что Фергюсон победит Нурмагомедова

News.ru 08:20
Здоровье

Выплаты врачам на Дальнем Востоке и в Арктике вырастут в 2020 году

Дополнительные выплаты в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начнут действовать в 2020 году для привлечения специалистов в отдаленные и труднодоступные регионы.
Взгляд.ру 12:07
Общество

Поправки в ПДД вступили в силу в России

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 10:24
Кино

Disney+ перенёc премьеру ВандаВижн на 2020 год

Новый год начинается прекрасно, если ты фанат Marvel. Disney рассказал, что WandaVision теперь появится в Disney+ в 2020 году.
ITZine.ru 00:36
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия вчера в 04:22
Происшествия

В Пензенской области задержали предполагаемого лидера группы сутенеров

Находившегося в розыске предполагаемого организатора преступной группы, промышлявшей вовлечением в занятие проституцией девушек, задержали в новогоднюю ночь в Пензенской области, решением суда он арестован, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
РИА Новости 10:20
Армия и оружие

Новые российские лазеры снизят мировой спрос на американское оружие

Новое российское лазерное оружие будет пользоваться большим спросом на рынке вооружений и снизит мировой интерес к американскому оружию, рассказал ФБА "Экономика сегодня" военный эксперт, член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Перенджиев.
Экономика сегодня 09:36
Экономика

ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП).
РИА Новости 31.12.19 в 20:50
Общество

Палау стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитные кремы

Республика Палау, расположенная на остовах в Тихом океане, стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитные кремы.
Дождь вчера в 12:06
Музыка

Омский хор записал свою версию песни на тему «Ведьмака»

Ролик выложила на своей странице в «Инстраграме» омская филармония. В записи солирует артист омского хора Валерий Подворный.
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Общество

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
Российская газета 06:56
Армия и оружие

Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР

"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Российская газета 11:45
Политика

Парламент Турции разрешил отправить войска в Ливию

Газета.Ru 11:11
Экономика

Агаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
РИА Новости 08:30
Политика

В Киеве назвали лучший вариант «плана Маршалла для Украины»

Прямые инвестиции из других стран стали бы лучшим вариантом «плана Маршалла для Украины», заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском 05:58
Происшествия

Взрыв газа в многоэтажке в Твери попал на видео

Момент взрыва газа в многоквартирном доме в Твери зафиксировала камера наблюдения. Инцидент произошел ранее в четверг, 2 января.
Известия 08:59
Футбол

Назначен новый главный тренер ивановского «Текстильщика»

Частник.Ru 31.12.19 в 07:50
Шоу-бизнес

На Ксению Собчак подали в суд за хамство

Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
StarHit.ru вчера в 08:00
Футбол

«Боруссия» может продать Алькасера за 40 миллионов евро

По информации немецких СМИ, команда расстанется с испанцем в том случае, если получит предложение в размере 40 миллионов евро.
Матч ТВ 10:48
Политика

Британский журнал назвал Крым российской территорией

Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
РИА Новости 12:39
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Радулов принес победу «Далласу» в присутствии более 85 тысяч зрителей

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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