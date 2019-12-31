Политика
Lenta.ruКрымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам. «Мы — частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году», — подчеркнул Умеров.
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Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией.РИА Новости02:47
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«Комическая ситуация»: Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Комсомольская правда04:42
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Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
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Новые российские лазеры снизят мировой спрос на американское оружие
Новое российское лазерное оружие будет пользоваться большим спросом на рынке вооружений и снизит мировой интерес к американскому оружию, рассказал ФБА "Экономика сегодня" военный эксперт, член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Перенджиев.
Экономика
ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Общество
Палау стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитные кремы
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Общество
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
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Армия и оружие
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"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
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Экономика
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Политика
В Киеве назвали лучший вариант «плана Маршалла для Украины»
Прямые инвестиции из других стран стали бы лучшим вариантом «плана Маршалла для Украины», заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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Назначен новый главный тренер ивановского «Текстильщика»
Шоу-бизнес
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Футбол
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По информации немецких СМИ, команда расстанется с испанцем в том случае, если получит предложение в размере 40 миллионов евро.
Политика
Британский журнал назвал Крым российской территорией
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
Хоккей