Политика

Lenta.ruLenta.ruКрымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам. «Мы — частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году», — подчеркнул Умеров.
Читать в источнике
Комментировать309
с чего всё началось

Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией.
РИА Новости02:47

Подробнее о событии

Глава крымских татар счел новогоднюю речь Зеленского комической ситуацией

РБК05:25

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Известия05:02

Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим

РИА Новости02:47

«Комическая ситуация»: Зеленский заговорил на крымско-татарском

Вести.Ru04:20

Крымские татары ответили Зеленскому на поздравление с Новым годом

URA.Ru03:56

Крымские татары призвали Зеленского повзрослеть

Московский Комсомолец03:15

«Комическая ситуация»: Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Комсомольская правда04:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:17, Ашберн
Авто

Электрический Ford Mustang Mach-e появился на городских улицах

Car.ru вчера в 11:10
Политика

Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

Ситуации в Сирии и Ливии ранее в декабре Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным по телефону.
Известия 11:30
Единоборства

Денис Лебедев подтвердил, что он завершил карьеру боксера

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил, что он действительно завершил профессиональную карьеру.
МК-Спорт 10:32
Экономика

Агаларов раскритиковал низкие доходы россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
РИА Новости 08:30
Армия и оружие

Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре

Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Avia.pro 04:19
Происшествия

Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Lenta.ru 09:04
Политика

Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве

Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Российская газета 07:28
Футбол

Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из «Сампдории»

Нападающий Эмилиано Ригони может вернуться в «Зенит» из «Сампдории» в зимнее трансферное окно, сообщает Samp News24.
Спорт-Экспресс 14:00
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Энергетика

Россия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти

В 2019 году Россия догнала постсоветский рекорд по объему добытой нефти и газового конденсата, обеспечив добычу в 11,25 млн барр./сутки, тогда как в 1987 году этот показатель был на уровне 11,41 млн барр./сутки, сообщает Bloomberg.
РБК 14:05
Происшествия

В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

РИА Новости 12:15
Общество

Рассекречена информация о Нобелевской премии Солженицына

Lenta.ru 12:50
Футбол

Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане»

RT на русском 13:47
Общество

Поправки в ПДД вступили в силу в России

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 10:24
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе.
Lenta.ru 03:01
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
Политика

Поклонская оценила новогоднее обращение Зеленского

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская позитивно оценила новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского.
Народные новости 12:22
Общество

Освобожденный из украинского плена ученый Логунов рассказал о потере зрения

Освобожденный из украинского плена ученый Мехти Логунов рассказал, что во время заключения ему не оказывали необходимой медицинской помощи, из-за чего он практически потерял зрение.
Взгляд.ру 31.12.19 в 11:34
Политика

Британский журнал признал Крым территорией России

Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
Известия 12:39
Футбол

«Спартак» не отпускает Айртона в сборную Бразилии

Футбольный клуб «Спартак» принял решение не отпускать защитника Айртона в сборную Бразилии до 23 лет.
Евро-футбол.ру 13:22
Гаджеты

Apple выпустит сразу два идейных наследника iPhone SE в 2020 году

Дни24 12:02
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 13:02
Происшествия

Корпоратив закончился убийством коллеги в Пензе

В Пензе сотрудник Центра занятости населения убил коллегу, сообщается на сайте следственного управления СК РФ.
Рамблер 12:21
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском 31.12.19 в 10:52
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС 31.12.19 в 16:10
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

РБК вчера в 08:53
Происшествия

В Челябинской области в результате ДТП погибли четыре человека

В Челябинской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека.
REGNUM 13:24
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru 02:54
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия вчера в 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное