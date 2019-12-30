Политика

Lenta.ruLenta.ruКрымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам. «Мы — частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году», — подчеркнул Умеров.
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с чего всё началось

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией.
РИА Новости02:47

Подробнее о событии

Глава крымских татар счел новогоднюю речь Зеленского комической ситуацией

РБК05:25

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Известия05:02

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

РИА Новости02:47

«Комическая ситуация»: Зеленский заговорил на крымско-татарском

Вести.Ru04:20

Крымские татары ответили Зеленскому на поздравление с Новым годом

URA.Ru03:56

Крымские татары призвали Зеленского повзрослеть

Московский Комсомолец03:15

«Комическая ситуация»: Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Комсомольская правда04:42
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Происшествия

В Казахстане наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета

Пассажир рухнувшего под Алма-Атой самолета Темирлан Кадауов награжден медалью за отвагу при чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба департамента полиции казахстанского мегаполиса.
Интерфакс 01:50
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 10:25
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском вчера в 20:55
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Происшествия

Камера наблюдения запечатлела взрыв газа в жилом доме в Твери

В Сети опубликовано видео взрыва газа в жилом доме на бульваре Гусева в Твери, прогремевшего утром в четверг, 2 января.
Вести.Ru 05:52
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
РБК вчера в 13:04
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Хоккей

Швейцария — Россия 0:0 (1-й период)

Опубликован рейтинг сборных на Молодёжном чемпионате мира (МЧМ), на основании которого распределятся полуфинальные пары турнира.
RT на русском 04:29
Кино

Хореограф первого сезона «Ведьмака» показал отработку сражения Геральта и стрыги

На записи тренировки подробно видна репетиция боя Геральта и стрыги из первого сезона. Сериал «Ведьмак» вышел на Netflix 20 декабря.
Cyber.sports.ru 30.12.19 в 09:46
Шоу-бизнес

19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
ТВ Центр вчера в 09:00
Общество

Путин поздравил с днем рождения Григоровича

Российская газета 04:32
Шоу-бизнес

Наталья Водянова подтвердила, что выходит замуж

Основатель фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова на своей странице в Instagram подтвердила, что вскоре выйдет замуж.
АМИТЕЛ вчера в 08:28
Футбол

«Рубин» усилился защитником московского «Торпедо»

В составе "автозаводцев" Илья в текущем сезоне принял участие в 22 матчах ФНЛ, в которых забил один гол и сделал пять голевых передач. ❕Илья Самошников — игрок «Рубина»❕ 📌22-летний защитник перешёл в нашу команду из «Торпедо»(Москва).
Вести.Ru 06:35
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости вчера в 19:41
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Политика

Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине

В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Комсомольская правда 05:03
Энергетика

Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Политическая Экспертиза вчера в 02:38
Гаджеты

Очередной эффект популярности Ryzen. Доля AMD в статистике известного ПО достигла 40%

Как можно видеть, на 1 января 2020 года доля AMD составляла 40%, доля Intel — 60%.
iXBT.com 05:02
Здоровье

Названы средства, которые помогают в профилактике диабета

Предотвратить развитие диабета второго типа помогает куркумин.
Волгоградская правда 04:24
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
РИА Новости 30.12.19 в 13:55
Политика

В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

Известия 04:58
Общество

Ушел из жизни главный конструктор БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов

Новый мир 03:29
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

В ГИБДД хотят отказаться от баллов на практическом экзамене на права

Гиляков отметил, что с октября вступят в силу поправки в правила проведения практического экзамена на получение водительских прав.
Inkazan 06:22
Происшествия

Российский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь.
Lenta.ru 04:02
Кино

Новый эпизод «Звездных войн» сохраняет лидерство в прокате

RuNews24.ru 03:26
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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