Политика
Lenta.ruКрымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам. «Мы — частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году», — подчеркнул Умеров.
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Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией.РИА Новости02:47
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«Комическая ситуация»: Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Комсомольская правда04:42
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Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
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Основатель фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова на своей странице в Instagram подтвердила, что вскоре выйдет замуж.
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В составе "автозаводцев" Илья в текущем сезоне принял участие в 22 матчах ФНЛ, в которых забил один гол и сделал пять голевых передач. ❕Илья Самошников — игрок «Рубина»❕ 📌22-летний защитник перешёл в нашу команду из «Торпедо»(Москва).
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
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Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Политика
Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине
В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
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Предотвратить развитие диабета второго типа помогает куркумин.
Армия и оружие
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Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
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Новый эпизод «Звездных войн» сохраняет лидерство в прокате
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Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.