Политика

Lenta.ruLenta.ruКрымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам. «Мы — частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году», — подчеркнул Умеров.
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с чего всё началось

Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией.
РИА Новости02:47

Подробнее о событии

Глава крымских татар счел новогоднюю речь Зеленского комической ситуацией

РБК05:25

Крымские татары ответили Зеленскому на поздравление с Новым годом

URA.Ru03:56

«Комическая ситуация»: Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Комсомольская правда04:42

«Комическая ситуация»: Зеленский заговорил на крымско-татарском

Вести.Ru04:20

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

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Крымские татары призвали Зеленского повзрослеть

Московский Комсомолец03:15

Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим

РИА Новости02:47
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Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
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Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 16:31
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Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
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Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

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«Ливерпуль» выиграл 11-й матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ

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Disney опубликовал тизер новинок 2020 года

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Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
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Разин ополчился на Лещенко, назвавшего его «непоющим администратором»

Лещенко считает, что Разин "непоющий администратор", который пытается выдать себя за артиста.
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Общество

Нидерланды перестали использовать название «Голландия»

Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
RT на русском 00:28
Общество

Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости вчера в 17:00
Экономика

Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет

Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.
Известия 12:15
Наука

Платежи за воду снизит разработка ПГУ

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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Московский Комсомолец вчера в 16:14
Политика

Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
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Руни сыграет первый матч в составе «Дерби Каунти»

Официальный сайт Дерби Каунти объявил о том, что 34-летний нападающий Уэйн Руни сегодня сыграет свой первый матч в составе новой команды.
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Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
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Спорт

Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA

Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
МК-Спорт 11:30
Шоу-бизнес

Любовь Успенская и Наргиз Закирова вместе отмечали Новый год

Любовь Успенская на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала видео, на котором они с Наргиз Закировой поздравляют поклонников с Новым годом, вместе отметив праздник.
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Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
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Армия и оружие

Белоруссия и НАТО обсуждают проведение совместных учений

Минобороны Белоруссии заявило о переговорах с НАТО по поводу проведения совместных учений в будущем году.
Росбалт 31.12.19 в 07:29
Футбол

Де Пена – лучший игрок киевского «Динамо» по итогам 2019 года

Официальный сайт киевского Динамо объявил о том, что уругвайский полузащитник команды Карлос Де Пена стал лучшим футболистом года по итогам голосования, в котором приняли участие больше семи тысяч болельщиков он набрал около 31% голосов.
Советский спорт 15:48
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru 04:31
Гаджеты

Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K

В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
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В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам российского газа

Украина ещё не «созрела» для того, чтобы вернуться к прямым поставкам российского газа, которые прекратила в 2015 году.
Профиль 06:58
Экономика

В 2020 году зарплата учителей в регионах может стать выше

О выравнивании выплат речь не идёт Диапазон окладов за норму в 18 часов педагогической работы еженедельно в стране очень широкий — по данным исследования Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования, самой низкой оказалась зарплата учителей в Мордовии — 3,6 тысячи рублей, самой высокой — в Приморском крае, где выплата составляет 22,3 тысячи рублей.
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Технологии

В Китае презентовали роботизированную кошку MarsCat

Политическая Экспертиза 31.12.19 в 15:31
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество

В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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