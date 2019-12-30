с чего всё началось

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал его комичным и предложил Зеленскому наконец "повзрослеть".

Общество Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге «В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.

Политика Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.

Происшествия Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.

Финансы Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту.

Культура Музыкальный критик призвал Пугачеву прекратить давать концерты Пожилые артисты должны уйти со сцены и больше не выступать, чтобы люди могли их запомнить на пике успеха, заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Происшествия В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.

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Происшествия В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф В Москве грабители проникли в частный дом и попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Происшествия В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью.

Футбол Гендиректор «Зенита» прокомментировал будущее Семака Александр Медведев, являющийся генеральным директором "Зенита", сообщил, что будущее Сергея Семака будет зависеть от итогов РПЛ сезона 2019/2020.

Общество В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.

Экономика Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.

Гаджеты Apple готовит сразу два недорогих смартфона на смену iPhone SE Apple сумела создать вокруг смартфона настолько плотную атмосферу таинства и желания, что фанаты компания однозначно позволят яблочной корпорации установить очередной рекорд во время запуска нового недорогого iPhone.

Общество Зеленского заметили на популярном курорте Президента Украины Владимира Зеленского заметили на популярном украинском горнолыжном курорте Буковель.