Политика

Российская газетаРоссийская газетаКрымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал его комичным и предложил Зеленскому наконец "повзрослеть".
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Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией.
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