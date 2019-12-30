Политика
РИА НовостиКрымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
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с чего всё началось
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.РИА Новости02:47
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«Комическая ситуация»: Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Комсомольская правда04:42
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