Политика

РИА НовостиРИА НовостиКрымские татары предложили Зеленскому свой праздник

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в ответ на идею президента Украины Владимира Зеленского учредить День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя предложил праздник - праздник "Крымской весны", как пример истинного проявления в мире демократии.
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Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник

РИА Новости16:25

Крымские татары ответили Зеленскому, учредившему новый праздник

Московский Комсомолец16:55

Крымские татары ответили Зеленскому на указ о «Дне сопротивления оккупации» и предложили свой праздник

Life.ru18:03

Зеленскому предложили праздновать Крымскую весну

Взгляд.ру19:57

Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник вместо надуманного

Народные новости18:07

Глава крымской автономии отверг праздник оккупации Зеленского

Красная весна20:12

Крымские татары в ответ Зеленскому предложили праздник «Крымской весны»

ФАН21:02
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Происшествия

В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе

Шесть человек погибли, включая стрелявшего, при стрельбе в американском городе Милуоки, заявил в четверг журналистам глава полиции города Альфонсо Моралес.
РИА Новости 19:58
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 15:18
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РБК 19:42
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Циркон» впервые запустили с корабля

Российский фрегат "Адмирал Горшков" впервые испытал в море новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон".
РЕН ТВ 20:30
Общество

Лишенный титулов британский принц попросил называть его просто Гарри

Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени.
Lenta.ru 07:56
Политика

Кремль пока не отправил Зеленскому приглашение на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский не получал приглашение к участию в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 04:51
Происшествия

Арестован второй готовивший нападение на школу в Саратове подросток

Арестован второй подросток из Саратова, который планировал совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 10:18
Общество

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
РИА Новости 18:45
Экономика

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК 12:22
Политика

Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе

Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
РИА Новости вчера в 14:41
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Политика

Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Игры

PlatinumGames анонсировала новую игру — Project G.G. про супергероев

Если первая игра была про превращение в супергероя, а вторая — про группу сверхлюдей, то Project G.G. — о том, кто может увеличиваться до гигантского размера.
Игромания.ру 02:37
Армия и оружие

Тайную лабораторию боевиков по производству химоружия нашли в Сирии

В комнатах до которых не достанет ни один артиллерийский снаряд – боеприпасы и медикаменты, последние, кстати, американского производства.
РЕН ТВ 21:03
Политика

Эксперты объяснили, почему ЮКОС выиграл дело в Гааге

Гаагский суд поставил точку в юридическом споре российских финансовых властей с экс-владельцами компании ЮКОС.
Вечерний курьер 10:28
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир

Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Дождь вчера в 14:21
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $53

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:48 мск.
ТАСС 14:06
Футбол

Адиль Рами: «Сочи» может стать российским аналогом «Монако»

Рами присоединился к клубу из Краснодарского края 21 февраля на правах свободного агента.
Спорт день за днем 16:38
Экономика

Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%

Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года.
ТАСС 03:46
Гаджеты

Опубликованы характеристики смартфона OPPO Find X2

Как известно, компания OPPO должна была презентовать новику Find X2 в рамках MWC 2020.
RuNews24.ru 24 февраля в 19:00
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru 15:05
Политика

В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Коммерсантъ 03:20
Общество

У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус

REGNUM 10:09
Армия и оружие

Двое турецких военных погибли при авиаударе на севере Сирии

Двое военнослужащих ВС Турции погибли в среду в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара, нанесенного ВВС Сирии.
ТАСС 18:38
Экономика

Минфин изменил предложения по участию ФНБ в инфраструктурных проектах

Минфин пересмотрел свои предложения по ограничению доли средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурных проектах.
Коммерсантъ 19:27
Армия и оружие

Китай планирует создать симбиоз Су-57 и J-20

В Пекине планируют совместить лучшие характеристики и возможности нового российского Су и отечественного J-20.
Военное дело 04:05
Общество

Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР

Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
ТАСС 06:17
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

РИА Новости 16:16
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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