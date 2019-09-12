с чего всё началось

Астроном из Крыма открыл первую межзвёздную комету, используя при этом телескоп-рефлектор своего собственного изготовления.

Шоу-бизнес Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".

Политика Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.

Армия и оружие Академик рассказал о возможных причинах начала ядерной войны Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов заявил, что наиболее вероятной причиной начала ядерной войны между США и Россией может быть реакция на ложную тревогу или эскалация локального конфликта, сообщает РИА "Новости".

Происшествия СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Финансы ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.

Космос На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.

Здоровье Молодая жена — не выход. Супрун рассказала, как вернуть эрекцию Покинувшая пост и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун продолжает делиться советами и «лайфхаками» с подписчиками своей страницы в Facebook.

Происшествия Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к 10 месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.

Финансы Банк России решил обязать банки дублировать условия ипотеки в таблице Банки будут обязаны дублировать в табличной форме ключевые условия договоров ипотеки.

Автоспорт Сергей Сироткин начал тесты 18-дюймовых шин Pirelli Утром в четверг на французской трассе Поль-Рикар стартовали тесты перспективных 18-дюймовых шин Pirelli.

Здоровье В Ростовской области 72 человека заразились лихорадкой Западного Нила Чтобы не допустить дальнейшее распространение болезни, в администрации донской столицы выделили дополнительные средства для внеочередной дезинсекционной обработки территории.

Происшествия СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.

Политика «Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.

Технологии Минпромторг определил разработчика самолета на замену Ан-2 Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("кукурузник"), им стал Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

Политика Глава ДНР заявил о желании войти в состав России Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.

Шоу-бизнес После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.

Армия и оружие Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Происшествия К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».

Финансы В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.

Общество В продаже появилась капсульная коллекция одежды Меган Маркл Супруга принца Гарри лично принимала участие в разработке капсульной коллекции, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works.

Происшествия В Брянске на улице Авиационной столб рухнул на машину В Брянске на улице Авиационной произошло ЧП. На ремонтируемом участке дороги на проезжающую мимо машину ВАЗ рухнул столб.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.