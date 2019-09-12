с чего всё началось

Астроном из поселка Научного Бахчисарайского района Крыма Геннадий Борисов впервые в мире открыл межзвездную комету, прилетевшую в Солнечную систему из других звездных систем. Об этом он рассказал корреспонденту ТАСС. Открытие уже подтвердил Центр малых планет Международного астрономического союза.

Политика Путин заявил, что слюнтяй не может быть главой государства Президент России Владимир Путин рассказал, какой человек не может быть главой государства. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.

Финансы Банк России решил обязать банки дублировать условия ипотеки в таблице К условиям, которые должны излагаться в табличной форме, ЦБ РФ решил отнести сумму, срок, ставку кредита, способ выплат, платные услуги, размер штрафов и пени за просрочку, а также сведения о том, может ли кредитор уступить права требования по договору третьим лицам.

Экономика ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.

Политика Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.

Армия и оружие Академик рассказал о возможных причинах начала ядерной войны Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов заявил, что наиболее вероятной причиной начала ядерной войны между США и Россией может быть реакция на ложную тревогу или эскалация локального конфликта, сообщает РИА "Новости".

Политика Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.

Хоккей Ургант высмеял Кузнецова из-за дисквалификации за кокаин Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин.

Политика Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.

Политика DW: Нидерланды перевели Цемаха в статус подозреваемого по делу о MH17 Нидерланды приняли решение о переквалификации статуса Владимира Цемаха по делу о крушении малазийского Boeing (MH17), пишет Deutsche Welle.

Общество Садоводы и огородники получат новые налоговые льготы Для садоводов и огородников будут введены новые налоговые льготы - закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении.

Политика ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России Согласно заявлению, индивидуальные санкции на шесть месяцев продлили против 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.

Энергетика Следующее заседание мониторинга ОПЕК+ пройдет в Вене 4 декабря Следующее заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+, в который входит и Россия, состоится в Вене 4 декабря, говорится в коммюнике по итогам сегодняшнего заседания.

Финансы ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.

Происшествия Экс-следователя ФСБ Кубани осудили на 14 лет колонии за крупную взятку Кавказский окружной военный суд вынес приговор экс-следователю по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю подполковнику Дмитрию Гнативу и адвокату Владиславу Оленскому по делу о получении взятки от главы холдинга «Синее море» за смягчение квалификации в деле о кредитах Россельхозбанка, сообщает «Коммерсантъ».

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Экономика Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.

Происшествия У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей Вор проник в дом спортсмена через окно и похитил 12 часов общей стоимостью 23 миллиона рублей.

Общество Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия В Петербурге упавшая штукатурка ранила сотрудницу полиции В Санкт-Петербурге упавший с фасада дома фрагмент декоративной отделки ранил сотрудницу полиции, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.