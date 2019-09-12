Космос
ТАССКрымский астроном открыл первую межзвездную комету
Астроном из поселка Научного Бахчисарайского района Крыма Геннадий Борисов впервые в мире открыл межзвездную комету, прилетевшую в Солнечную систему из других звездных систем. Об этом он рассказал корреспонденту ТАСС. Открытие уже подтвердил Центр малых планет Международного астрономического союза.
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с чего всё началось
В сообщении Центра малых планет Международного астрономического союза говорится, что комету C/2019 Q4 (Borisov) обнаружили с помощью телескопа 30 августа.РИА Новости03:33
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