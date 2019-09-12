Космос
Газета.RuКрымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы. Автор открытия рассказал "Газете.Ru", как ему удалось почти невозможное, и в чем сила астрономов-любителей. В Солнечной системе обнаружен второй в истории объект межзвездного происхождения.
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с чего всё началось
В сообщении Центра малых планет Международного астрономического союза говорится, что комету C/2019 Q4 (Borisov) обнаружили с помощью телескопа 30 августа.РИА Новости03:33
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Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
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Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.
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Lenta.ru 03:59
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В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском вчера в 09:09
Финансы
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В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
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В региональных штабах Навального проходят обыски
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Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
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Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
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«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
РИА Новости 07:32
Экономика
Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, который в реальном времени отражает состояние долларовых миллиардеров по всему миру.
Ведомости вчера в 19:21
Космос
«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР
Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.
Известия 07:12
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
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Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Гаджеты
Apple назвала цены на новые iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
Цена iPhone 11 Pro Max составляет от 99990 рублей до 131990 рублей.
NewInform 10 сентября в 15:28
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Экономика
Производители шпрот переориентировались с российского на другие рынки - посол Латвии
Риекстиньш отметил, что производителям сложно пришлось первое время, пришлось переориентировать на другие рынки.
Интерфакс - Россия 01:22
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России.
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Авто
Tesla Model S установила очередной рекорд на гоночном треке
Илон Маск рассказал о том, что электромобиль Tesla Model S установил рекорд трассы Лагуна Сека среди четырёхдверных авто.
iXBT.com вчера в 09:29
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже уровня 65 рублей 13 августа 2019 года.
ТАСС 06:25
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Россию окропили 70 литрами святой воды для борьбы с пьянством и блудом
В Твери священнослужители вылили на город с самолета 70 литров святой воды, чтобы исцелить жителей от пьянства.
Lenta.ru вчера в 12:25
Культура
Петру Мамонову делают операцию на сердце
Последние полторы недели Мамонов провел дома, куда ему разрешили отправиться под расписку.
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Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
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Общество
В Нижнем Новгороде впервые за 60 лет спустили на воду круизный лайнер
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал спуск на воду нового теплохода "символом возрождения пассажирского судостроения в России".
РИА Новости вчера в 08:16
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Армия и оружие
Сотрудник спецслужб рассказал новые подробности о терактах в США
Израильские спецслужбы предупреждали Соединенные Штаты перед терактами 11 сентября 2001 года, что нельзя так бездумно относиться к безопасности на самолетах, заявил бывший глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Вести.Ru 07:00