Космос

Газета.RuГазета.RuКрымский астроном открыл первую межзвездную комету

Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы. Автор открытия рассказал "Газете.Ru", как ему удалось почти невозможное, и в чем сила астрономов-любителей. В Солнечной системе обнаружен второй в истории объект межзвездного происхождения.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
В сообщении
 Центра малых планет Международного астрономического союза говорится, что комету C/2019 Q4 (Borisov) обнаружили с помощью телескопа 30 августа.
РИА Новости03:33

Подробнее о событии

Крымский астроном открыл первую межзвездную комету

РИА Новости03:33

Крымский астроном открыл первую межзвездную комету

ТАСС05:01

Крымский астроном рассказал, как открыл первую межзвездную комету

Газета.Ru06:42

Крымский астроном открыл межзвездную комету

РИА Новости Крым04:50

В Солнечную систему вошел загадочный объект

Lenta.ru03:38

Крымский астроном первым в мире открыл межзвездную комету

РБК05:30

Крымский астроном открыл новую комету, прилетевшую из другой звездной системы

Вести.Севастополь03:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 07:39, Вашингтон
Космос

На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода

Пятый канал 00:53
Общество

«Ведомости» узнали о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги

Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.
Интерфакс 03:18
Происшествия

Прокуратура Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА

РИА Новости 05:00
Общество

Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»

По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1972 года

Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском вчера в 09:09
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Происшествия

В региональных штабах Навального проходят обыски

Коммерсантъ 01:05
Политика

Владимир Путин прибыл в Дагестан

Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

РИА Новости 07:32
Экономика

Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, который в реальном времени отражает состояние долларовых миллиардеров по всему миру.
Ведомости вчера в 19:21
Космос

«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР

Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.
Известия 07:12
Происшествия

Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

РИА Новости вчера в 22:12
Энергетика

Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Происшествия

Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

РИА Новости 04:36
Гаджеты

Apple назвала цены на новые iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

Цена iPhone 11 Pro Max составляет от 99990 рублей до 131990 рублей.
NewInform 10 сентября в 15:28
Шоу-бизнес

После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу

Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Экономика

Производители шпрот переориентировались с российского на другие рынки - посол Латвии

Риекстиньш отметил, что производителям сложно пришлось первое время, пришлось переориентировать на другие рынки.
Интерфакс - Россия 01:22
Общество

СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски

RT на русском 07:09
Общество

Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика

ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России.
RT на русском 07:26
Авто

Tesla Model S установила очередной рекорд на гоночном треке

Илон Маск рассказал о том, что электромобиль Tesla Model S установил рекорд трассы Лагуна Сека среди четырёхдверных авто.
iXBT.com вчера в 09:29
Финансы

Курс доллара опустился ниже 65 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже уровня 65 рублей 13 августа 2019 года.
ТАСС 06:25
Религия

Россию окропили 70 литрами святой воды для борьбы с пьянством и блудом

В Твери священнослужители вылили на город с самолета 70 литров святой воды, чтобы исцелить жителей от пьянства.
Lenta.ru вчера в 12:25
Культура

Петру Мамонову делают операцию на сердце

Последние полторы недели Мамонов провел дома, куда ему разрешили отправиться под расписку.
Neva.Today 06:45
Происшествия

Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе

Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Общество

В Нижнем Новгороде впервые за 60 лет спустили на воду круизный лайнер

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал спуск на воду нового теплохода "символом возрождения пассажирского судостроения в России".
РИА Новости вчера в 08:16
Политика

Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Армия и оружие

Сотрудник спецслужб рассказал новые подробности о терактах в США

Израильские спецслужбы предупреждали Соединенные Штаты перед терактами 11 сентября 2001 года, что нельзя так бездумно относиться к безопасности на самолетах, заявил бывший глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Вести.Ru 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное