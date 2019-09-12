с чего всё началось

Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы. Автор открытия рассказал "Газете.Ru", как ему удалось почти невозможное, и в чем сила астрономов-любителей. В Солнечной системе обнаружен второй в истории объект межзвездного происхождения.

Общество «Ведомости» узнали о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.

Общество Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан» По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».

Общество В Москве побит температурный рекорд 1972 года Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Политика Владимир Путин прибыл в Дагестан Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.

Экономика Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, который в реальном времени отражает состояние долларовых миллиардеров по всему миру.

Космос «Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.

Энергетика Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.

Шоу-бизнес После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.

Общество Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Авто Tesla Model S установила очередной рекорд на гоночном треке Илон Маск рассказал о том, что электромобиль Tesla Model S установил рекорд трассы Лагуна Сека среди четырёхдверных авто.

Финансы Курс доллара опустился ниже 65 рублей В последний раз курс доллара находился ниже уровня 65 рублей 13 августа 2019 года.

Религия Россию окропили 70 литрами святой воды для борьбы с пьянством и блудом В Твери священнослужители вылили на город с самолета 70 литров святой воды, чтобы исцелить жителей от пьянства.

Культура Петру Мамонову делают операцию на сердце Последние полторы недели Мамонов провел дома, куда ему разрешили отправиться под расписку.

Происшествия Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.

Общество В Нижнем Новгороде впервые за 60 лет спустили на воду круизный лайнер Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал спуск на воду нового теплохода "символом возрождения пассажирского судостроения в России".

Политика Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.