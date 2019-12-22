Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства также пообщается с рабочими-мостовиками и обсудит с руководителями отрасли планы развития транспортной инфраструктуры.
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