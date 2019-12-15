Общество
Российская газетаКрымский мост подсветили цветами российского триколора
Минувшей ночью иллюминацию в цветах российского триколора протестировали с полной нагрузкой. Подсветка будет включена в день открытия железнодорожного сообщения по транспортному переходу через Керченский пролив. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".
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Политика
Для завершения строительства «Северного потока – 2» потребовалось еще несколько месяцев
Компания Nord Stream 2 AG подала заявку в Германии на продолжение строительства «Северного потока – 2» зимой и весной, пишут СМИ.
Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Происшествия
Экс-прокурор Владикавказа задержана по подозрению в заказном убийстве
В Северной Осетии оперативники задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще 19 регионов страны.
Общество
В Севастополе утонул плавучий док со списанной подводной лодкой
В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой, пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Политика
ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил
В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
Политика
Песков рассказал о разногласиях Путина и Зеленского
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Гаджеты
В Mac Pro используются самые дешевые модули
По словам Куинна Нельсона, автора своего канала на YouTube, компания Apple выбрала для Mac Pro вид памяти по самой низкой стоимости.
Экономика
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Общество
Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы
Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Экономика
Правительство решило расширить план приватизации госкомпаний
Средства от приватизации власти направят на реализацию стратегических планов и расширение инвестиционных программ компаний, добавила Фоменко.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
Политика
Шушкевич объяснил, почему Белоруссия отказалась от ядерного оружия
Один из подписантов Беловежского соглашения, первый глава Белоруссии Станислав Шушкевич 15 декабря отмечает 85 лет.
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 очень похож на Mi Mix Alpha, но с одной особенностью
В Сети опубликованы первые рендеры смартфона Xiaomi Mi Mix 4. Об этом сообщает iXBT.Судя по изображениям, аппарат будет очень схож с Xiaomi Mi Mix Alpha, оборудованным опоясывающим дисплеем.
Спорт
Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ
Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования
В австрийском Хохфильцене близится к завершению второй этап Кубка мира по биатлону.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира»
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
Происшествия
Во Владивостоке автолюбитель повредил декорации возле городской ёлки
Во Владивостоке полиция задержала мужчину, который устроил дрифт вокруг главной городской ёлки на центральной площади и повредил декоративную фигуру стоимостью 677 тыс. рублей.
Космос
Отложены испытания водородного двигателя для «Ангары»
Авто
Новый кросс-седан Citroen C3L готовится к появлению на авторынке
Готовящаяся к выходу новинка является кросс-хэтчбеком с дополнительным хвостом-багажником.
Происшествия
В Москве спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве до понедельника, 16 декабря, из-за снега и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Здоровье
Центр ядерной медицины с гамма-ножом открыли в Новосибирске
Ранее сообщалось, что в строительство Центра ядерной медицины в Новосибирске вложат больше 1 млрд рублей.