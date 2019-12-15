Общество

Российская газетаРоссийская газетаКрымский мост подсветили цветами российского триколора

Минувшей ночью иллюминацию в цветах российского триколора протестировали с полной нагрузкой. Подсветка будет включена в день открытия железнодорожного сообщения по транспортному переходу через Керченский пролив. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".
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Арки Крымского моста подсветили цветами триколора

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Крымский мост подсветили цветами российского триколора

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Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага

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Арки Крымского моста зажглись цветами российского триколора

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Крымский мост подсветили цветами триколора

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