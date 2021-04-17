Крымский сенатор Ковитиди оценила ситуацию с ценами на отдых в регионе
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее поручила профильному комитету палаты оценить совместно с ФАС обстановку с необоснованным ростом цен на отечественных курортах и в гостиницах после того, как большинство иностранных направлений для россиян в 2021 году оказались закрытыми.В источнике
С чего всё началось
Крымский сенатор прокомментировал рост цен на отдых в регионе
Картельного сговора отельеров в Крыму нет, рост цен на туры на крымские курорты объясняется, в частности, ажиотажным ростом спроса на летний отдых на полуострове, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
РИА Новостивчера в 01:29