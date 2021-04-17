Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее поручила профильному комитету палаты оценить совместно с ФАС обстановку с необоснованным ростом цен на отечественных курортах и в гостиницах после того, как большинство иностранных направлений для россиян в 2021 году оказались закрытыми.

С чего всё началось Крымский сенатор прокомментировал рост цен на отдых в регионе Картельного сговора отельеров в Крыму нет, рост цен на туры на крымские курорты объясняется, в частности, ажиотажным ростом спроса на летний отдых на полуострове, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости вчера в 01:29