Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Экономика сегодня

Крымский сенатор Ковитиди оценила ситуацию с ценами на отдых в регионе

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее поручила профильному комитету палаты оценить совместно с ФАС обстановку с необоснованным ростом цен на отечественных курортах и в гостиницах после того, как большинство иностранных направлений для россиян в 2021 году оказались закрытыми.В источнике
Парламентская газета
КИА
Радио Маяк
SM News
Центральная Служба Новостей
ИнфоСМИ
РИА Новости
ФАН
RuNews24.ru
Lenta.ru
News.ru
Дни24
ПРАЙМ
Город24
Московский Комсомолец
Известия
Газета.Ru
Вести Крым
С чего всё началось

Крымский сенатор прокомментировал рост цен на отдых в регионе

Картельного сговора отельеров в Крыму нет, рост цен на туры на крымские курорты объясняется, в частности, ажиотажным ростом спроса на летний отдых на полуострове, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
РИА Новостивчера в 01:29

Подробнее о событии

В Крыму прокомментировали рост цен на отдых

Lenta.ruвчера в 01:43

Сенатор от Крыма прокомментировала рост цен в регионе

КИАвчера в 03:20

В Крыму объяснили рост цен на отдых

Вести Крымвчера в 03:28

Сенатор от Крыма объяснила рост цен на отели на полуострове

Известиявчера в 01:49

В Крыму объяснили рост цен на отдых в регионе

РБКвчера в 03:29

Крымский сенатор прокомментировал рост цен на отдых в регионе

РИА Новостивчера в 01:29

Сенатор от Крыма: В республике увеличат номерной фонд в гостиницах, что спровоцирует конкуренцию и падение цен на отдых

Крым 2416 апреля в 12:27
Интересное

«Ахмат» победил «Химки» в матче чемпионата России по футболу

Ранее выступавший за "Ахмат" полузащитник "Химок" Денис Глушаков пропустил матч из-за травмы колена, полученной в матче 25-го тура РПЛ против "Тамбова" (1:0). "Ахмат" набрал 35 очков в 26 матчах и вышел на десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
ТАСС Спортвчера в 09:07

В Москве задержали группу, готовившую покушение на Александра Лукашенко и его детей

Александр Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детейя, предположительно связанной со спецслужбами США, сообщается в Telegram-канале агентства БелТА.
Центральная Служба Новостейвчера в 13:54

Малоподвижный образ жизни утраивает риск смерти от коронавируса

Группа американских медиков под руководством Р. Саллиса установила, что малоподвижный образ жизни удваивает вероятность госпитализации при заражении COVID-19 и почти в 3 раза увеличивает вероятность смерти от осложнений при этом заболевании.
RuNews24.ru15 апреля в 05:00