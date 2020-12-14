Крымский винзавод «Массандра» продали за 5,3 млрд рублей
Крымский винзавод "Массандра" Юрий Ляшко © ИА Красная Весна Покупателем 100% акций "Массандры" выступила компания ООО "Южный проект", являющаяся дочерней банка "России". Стартовая цена аукциона составила 5,3 млрд рублей, помимо ООО «Южный проект» в торгах приняла участие компания ООО «Эстейт групп».В источнике
С чего всё началось
Дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект» купила 100% акций крымского завода вин «Массандра», сообщается
на официальном сайте площадки для проведения торгов.
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