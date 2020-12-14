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REGNUM
REGNUM

Крымский винзавод «Массандра» продали за 5,3 млрд рублей

Крымский винзавод "Массандра" Юрий Ляшко © ИА Красная Весна Покупателем 100% акций "Массандры" выступила компания ООО "Южный проект", являющаяся дочерней банка "России". Стартовая цена аукциона составила 5,3 млрд рублей, помимо ООО «Южный проект» в торгах приняла участие компания ООО «Эстейт групп».В источнике
С чего всё началось
Дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект» купила 100% акций крымского завода вин «Массандра», сообщается
 на официальном сайте площадки для проведения торгов.
Дождь05:52
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РБК

Структура банка «Россия» купила крымскую «Массандру»

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ТАСС

Власти Крыма считают, что инвестиции нового акционера «Массандры» позволят закрепить бренд

ТАСС08:55
Коммерсантъ

«Массандра» отойдет «России»

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Эхо Москвы

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«Дочка» банка «Россия», владеющая винзаводом «Новый Свет», купила «Массандру»

Интерфакс05:46
РИА Новости

Винодельческое предприятие «Массандра» продали за 5,3 миллиарда рублей

РИА Новости05:43
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