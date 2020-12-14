«Тамбов» направит деньги от возможной продажи двух игроков в «Рубин» на погашение долгов

Футбольный клуб "Тамбов" направит деньги от возможной продажи защитника Алексея Грицаенко и полузащитника Михаила Костюкова в казанский "Рубин" на погашение долгов, переговоры по сделкам находятся на завершающей стадии.