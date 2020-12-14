Дума Сургута поручила мэрии найти деньги для муниципального хлебозавода

Представитель администрации тут же проговорила, что в свете сегодняшней экономической ситуации, в том числе – ростом дефицита в городской казне, выделение хлебозаводу денег именно на модернизацию маловероятно.