Политика
РИА Новости КрымКрымских татар и армян не пустили на Форум ООН по нацменьшинствам
Организаторы проходящего в Женеве Форума ООН по вопросам национальных меньшинств отказали в участии в мероприятии представителям крымско-татарской и армянской национальных общин Крыма.
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Кино
Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»
Политика
Опрос YouGov: британские консерваторы выиграют на выборах
Сегодня, 28 ноября, исследовательская организация YouGov опубликовала результаты социологического опроса, посвященного предстоящим парламентским выборам в Великобритании, которые состоятся 12 декабря.
Политика
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
Футбол
Болельщики «Мальмё» подожгли статую Ибрагимовича
Болельщики шведского «Мальмё» подожгли статую бывшего футболиста клуба Златана Ибрагимовича.
Политика
Трамп впервые посетил Афганистан
Президент США Дональд Трамп посетил Афганистан с необъявленным визитом и встретился с главой республики Ашрафом Гани Ахмадзаем.
Армия и оружие
Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Армия и оружие
В состав Черноморского флота войдет МРК «Ингушетия»
Малый ракетный корабль «Ингушетия» примут в состав Черноморского флота в конце нынешнего года, сообщили в пресс-службе ЧФ.
Здоровье
В Китае подтвердили четвертый случай заболевания легочной чумой
Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили четвертый случай заражения человека легочной чумой.
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Футбол
Боков: «Зенит» обыграет «Спартак» с разницей в два мяча
Бывший футболист ЦСКА Максим Боков дал свой прогноз на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком».
Политика
Китайские СМИ оценили вероятную мощь современного СССР
Отмечается, что современная Россия по многим показателям уступает СССР, однако страна по-прежнему удерживает статус второй военной державы в мире и продолжает политику в разных частях земного шара.
Здоровье
Скворцова назвала эталонной российскую модель здравоохранения
Несмотря на наличие недостатков, система здравоохранения в России является одной из эталонных в мире.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Армия и оружие
Российские ракетные войска вооружили новыми комплексами «Ярс»
На вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) поступило свыше 150 пусковых установок ракетного комплекса "Ярс".
Авто
В России с налогового учета исчезло более четверти элитных авто
Согласно проведенному исследованию, количество автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб на налоговом учете РФ резко сократилось.
Наука
Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами
Происшествия
В Басманном суде Москвы начинаются прения сторон по делу экс-министра финансов Подмосковья
Алексей Кузнецов Обвиняется в хищении более 14 млрд рублей. Судебный процесс начался в конце августа.
Наука
Автором мольеровских пьес назвали Мольера
В статье, опубликованной в Science, ученые утверждают, что пьесы, подписанные именем Мольера, в действительности были созданы им. Впервые в авторстве мольеровских пьес усомнились сравнительно давно — 100 лет назад.
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Космос
Астроном Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации людей
Футбол
Футболист ЦСКА Бийол назвал позором выступление команды в Лиге Европы
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что армейцы плохо провели групповой этап Лиги Европы сезона-2019/20.
Происшествия
Подлодку с 3 тоннами кокаина подняли на поверхность в Испании
Политика
Россию избрали в Комитет всемирного наследия, главный орган ЮНЕСКО
Как уточнили РИА Новости в Институте наследия имени Лихачева, России не было главном органе ЮНЕСКО с 2013 года.