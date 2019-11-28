Политика

РИА Новости КрымРИА Новости КрымКрымских татар и армян не пустили на Форум ООН по нацменьшинствам

Организаторы проходящего в Женеве Форума ООН по вопросам национальных меньшинств отказали в участии в мероприятии представителям крымско-татарской и армянской национальных общин Крыма.
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