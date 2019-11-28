Крымскую делегацию не допустили к участию в форуме нацменьшинств ООН, который проходит в Женеве. Об этом ИА REGNUM 28 ноября сообщили в пресс-службе постоянного представительства Крыма при президенте России.

Крымчан не пустили на форум нацменьшинств в ООН

Общество Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка Центробанк отозвал лицензию у Осколбанка, сообщает РИА "Новости". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 29 ноября.

Технологии Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.

Авто Гибридный кроссовер Volvo XC60 T8 сертифицировали в России Компания Volvo начала прием заказов в России на новый подзаряжаемый от электросети кроссовер Volvo XC60 T8 Twin Engine.

Происшествия Число жертв землетрясения в Албании возросло до 48 человек Число жертв разрушительного землетрясения в Албании возросло до 48 человек, пострадавших - до 790, сообщает газета Koha Jone со ссылкой на Минобороны страны.

Здоровье Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.

Футбол ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» Футболисты московского ЦСКА и болгарского «Лудогорца» сыграли вничью в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Транспорт В Мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".

Политика В Чехии прокомментировали срыв бизнес-миссии в Казань Президент Чехии Милош Земан предположил, что отказ российских авиационных властей в полете из Москвы в Казань чешского самолета, на борту которого находились члены бизнес-миссии, мог быть ответом на опубликованный ранее отчет национальной контрразведки, согласно которому в Чехии активизировались российские спецслужбы.

Политика Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал Посольство Украины в Великобритании выразило свое «разочарование» в связи с тем, что в журнале, который выпускает британский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь указан как российский город.

Авто GAC анонсировала премьеру нового внедорожника GAC GS8 Как отметили в пресс-службе GAC Motor, российский рынок считается одним из ключевых направлений экспорта компании, и выход на него станет новым этапом экспансии бренда на мировую арену.

Общество В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.

Общество В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции «На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).

Космос На МКС перестали работать все туалеты Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.

Происшествия Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову Следователи выясняют обстоятельства гибели человека в Саратове, голову которого на пустыре заметил случайный прохожий, сообщило областное управление СК РФ.