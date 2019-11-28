Политика
REGNUMКрымчан не пустили на форум нацменьшинств в ООН
Крымскую делегацию не допустили к участию в форуме нацменьшинств ООН, который проходит в Женеве. Об этом ИА REGNUM 28 ноября сообщили в пресс-службе постоянного представительства Крыма при президенте России.
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Киев протестует из-за того, что крымчане оказались на форуме ООН в Женеве
Московский Комсомолецвчера в 23:10
Делегацию крымских татар не допустили к участию в Форуме нацменьшинств ООН в Женеве
ИА Крыминформвчера в 07:14
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Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Политика
В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США
В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
Центробанк отозвал лицензию у Осколбанка, сообщает РИА "Новости". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 29 ноября.
Происшествия
Мать убитого в Екатеринбурге мальчика задержана
Технологии
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
Космос
NASA официально обнаружило водяной пар в Европе
Происшествия
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Авто
Гибридный кроссовер Volvo XC60 T8 сертифицировали в России
Компания Volvo начала прием заказов в России на новый подзаряжаемый от электросети кроссовер Volvo XC60 T8 Twin Engine.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 48 человек
Число жертв разрушительного землетрясения в Албании возросло до 48 человек, пострадавших - до 790, сообщает газета Koha Jone со ссылкой на Минобороны страны.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Армия и оружие
Украина испытала крылатую ракету «Нептун»
Вчера, 28 ноября, Украина провела успешные испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Армия и оружие
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»
Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем»
Футболисты московского ЦСКА и болгарского «Лудогорца» сыграли вничью в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Наука
Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами
Транспорт
В Мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД
Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
Авто
Эксперты рассказали, как не убить турбомотор в мороз
Как правильно эксплуатировать машину с турбомотором в сильные морозы, рассказали эксперты aif.ru.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
В Чехии прокомментировали срыв бизнес-миссии в Казань
Президент Чехии Милош Земан предположил, что отказ российских авиационных властей в полете из Москвы в Казань чешского самолета, на борту которого находились члены бизнес-миссии, мог быть ответом на опубликованный ранее отчет национальной контрразведки, согласно которому в Чехии активизировались российские спецслужбы.
Политика
Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал
Посольство Украины в Великобритании выразило свое «разочарование» в связи с тем, что в журнале, который выпускает британский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь указан как российский город.
Авто
GAC анонсировала премьеру нового внедорожника GAC GS8
Как отметили в пресс-службе GAC Motor, российский рынок считается одним из ключевых направлений экспорта компании, и выход на него станет новым этапом экспансии бренда на мировую арену.
Общество
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Происшествия
Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову
Следователи выясняют обстоятельства гибели человека в Саратове, голову которого на пустыре заметил случайный прохожий, сообщило областное управление СК РФ.
Политика
В Госдуме прокомментировали ответ Макрона на письмо Путина
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT сообщение о том, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Политика
В партии Зеленского решили «приглушить» свободу слова
Василевская-Смаглюк считает, что свобода слова на Украине «настолько сильна», «что ее пора бы уже приглушить».
Происшествия
Вертолет Ми-8 приземлился на дорогу на Сахалине
Вертолет Ми-8 приземлился на автодорогу севернее Макарова на Сахалине. Это произошло сегодня, 29 ноября, около четырех часов вечера.