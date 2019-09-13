Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuСобчак опубликовала фото со свадьбы

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов сочетались браком. Свадьба началась со скандала: сначала пара приехала в ЗАГС на черном катафалке, а затем отправилась на шикарный банкет, где ее ожидали 300 гостей. Правда, деньги на этот шик у новобрачных не только из своего кармана.
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