Шоу-бизнес
Газета.RuСобчак опубликовала фото со свадьбы
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов сочетались браком. Свадьба началась со скандала: сначала пара приехала в ЗАГС на черном катафалке, а затем отправилась на шикарный банкет, где ее ожидали 300 гостей. Правда, деньги на этот шик у новобрачных не только из своего кармана.
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Шоу-бизнес
Бритни Спирс отдохнула от семейных проблем на пляже в Гонолулу
ИА InterMedia 07:26
Армия и оружие
Комиссия ООН по расследованию ударов в Идлибе заработает 30 сентября
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш создал комиссию из трех человек по расследованию авиаударов в провинции Идлиб в Сирии, которая заработает 30 сентября.
Известия 12:55
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар на подстанции
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 13:00
Кино
Дочь Осина сыграет Юлию Началову в фильме «Буду рядом»
Юлию в подростковом возрасте сыграет Настя Годунова - внебрачная дочь Евгения Осина.
Телепрограмма вчера в 04:36
Политика
Зеленский призвал Запад сохранить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве призвал Запад продолжить политику санкций в отношении Российской Федерации.
Инфорос 04:03
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 14:14
Шоу-бизнес
Анна Седокова хочет подать в суд на экс-возлюбленную Яниса Тимма
Экс-возлюбленная спортсмена Яниса Тимма утверждает, что Анна Седокова испортила не только ее личную жизнь, но и здоровье.
Woman.ru 13:30
Экономика
Силуанов пообещал сокращать число чиновников
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу
Газета.Ru 12:23
Происшествия
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
RT на русском 05:13
Гаджеты
Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru вчера в 10:25
Футбол
ФИФА отстранила от футбола на два года экс-главу ВОБ Шпрыгина
Международная федерация футбола отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, экс-главу Всероссийского объединения болельщиков и члена исполкома РФС Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА.
Life.ru 10:00
Политика
Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора
OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.
ТАСС 09:20
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о госпитализации актрисы. Об этом он в пятницу сообщил ТАСС.
ТАСС 08:25
Экономика
Производители алкоголя попросили повысить минимальную цену на водку
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обратился в Минфин с просьбой повысить минимальную розничную цену на водку в 2020 году до 233 руб. за бутылку объемом 0,5 л, рассказал глава СПАП Игорь Косарев на Московском финансовом форуме, передает ТАСС.
РБК 13:13
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара 10 сентября в 01:40
Общество
В Facebook назвали ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян
В Facebook заявили, что аккаунт главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян был заблокирован по ошибке.
РИА Новости 13:08
Политика
Турчинов назвал препятствие для войны Украины с Россией
Россия обладает вторым по количеству боеголовок ядерным потенциалом в мире - поэтому Украина не сможет объявить ей войну, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
Газета.Ru 13:21
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru вчера в 01:42
Политика
WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР
Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР.
ТАСС 12:37
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Происшествия
Отголоски землетрясения на Алтае ощутили в Новосибирске
Жители Новосибирской области ощутили отголоски землетрясения, произошедшего сегодня, 13 сентября, в Республике Алтай.
REGNUM 03:33
Политика
Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка
Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.
РЕН ТВ 12:23
Кино
В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости вчера в 12:10
Политика
Зеленский высказался о возможности проведения выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возможного проведения выборов в Донбассе.
Известия 13:00
Гаджеты
Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android
Сотрудники порносайта xHamster провели исследование среди обладателей iPhone и смартфонов на Android.
Lenta.ru 10:52