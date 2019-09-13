Шоу-бизнес
Газета.RuКсения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости". Молодожены обменялись кольцами в Грибоедовском Дворце бракосочетания. В ЗАГС пара прибыла на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
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Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Prо Город Пенза 08:20
Культура
В культурный норматив школьника включили Nirvana и Виктора Цоя
Для 9–11 классов, среди прочего, в список попали Nirvana (Smells like teen spirit), Виктор Цой («Перемен»), «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью») и сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы».
Lenta.ru 18:52
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре
Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.
REGNUM 17:37
Наука
Ученые выяснили, почему вес с возрастом растет
iReactor 10 сентября в 21:51
Футбол
Цорн объяснил, почему «Спартак» подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА Малосолова
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсетях оскорбил бывшего форварда красно-белых Луиса Адриано.
RT на русском 06:04
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM 18:29
Политика
Кравчук: Украина хотела дружить с Россией
Первый Украинский президент Леонид Кравчук рассказал, что украинская сторона хотела иметь дружеские отношения с Россией в 1991 году.
Газета.Ru 21:46
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии, в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20
Происшествия
В Казахстане четверо военных получили ранения на сгоревшем арсенале
В Казахстане четверо военнослужащих получили ранения в результате хлопка, произошедшего во время очистки от фрагментов боеприпасов территории сгоревшего арсенала в городе Арысь.
Российская газета 21:26
Наука
Литий изогнул кремниевую микрорешетку
N+1 вчера в 13:12
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 14:14
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Здоровье
Неделя ранней диагностики рака головы и шеи стартовала в Тюмени
VII ежегодная неделя ранней диагностики рака головы и шеи стартовала в Тюмени 12 сентября, сообщает пресс-служба Медицинского города.
Тюменская линия вчера в 09:21
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета вчера в 07:59
Космос
Крымский астроном обнаружил первую межзвездную комету
Астроном из Крыма Геннадий Борисов при помощи самодельного телескопа обнаружил первую межзвездную комету.
Национальная служба новостей 16:59
Гаджеты
В Сети опубликованы полные характеристики Huawei Mate 30 Pro
Дни24 11 сентября в 12:16
Общество
Италия начнет платить за переезды в города
Российская газета вчера в 08:42
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Авто
Официально представлен новый Land Rover Defender
После множества тизеров и шпионских снимков пришло время официального дебюта Land Rover Defender нового поколения.
FormaCar вчера в 03:30
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
В матче девятого тура чемпионата России по футболу в пятницу, 13 сентября, в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 14:52
Политика
США ввели санкции против северокорейских хакеров
Минфин США ввел санкции против трех хакерских группировок, которые, по его данным, спонсируются властями Северной Кореи и проводят атаки на критически важную инфраструктуру по всему миру.
Вести.Финанс 12:06
Общество
56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца
Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
Super.ru вчера в 11:09
Авто
Новый Toyota RAV4 провалил «лосиный тест»
В издании напомнили, что новый RAV4 - не первая модель Toyota, которая не справляется с "лосиным тестом".
За рулем Кубань вчера в 12:42
Экономика
Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости вчера в 12:34
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»
Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05