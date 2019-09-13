Шоу-бизнес
Газета.RuКсения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости". Молодожены обменялись кольцами в Грибоедовском Дворце бракосочетания. В ЗАГС пара прибыла на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
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Шоу-бизнес
Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак
Аргументы недели 14:46
Кино
Netflix случайно назвал дату выхода «Ведьмака»
Компания Netflix случайно в своем Twitter опубликовала дату выхода сериала «Ведьмак», вскоре твит был удален.
iReactor вчера в 12:42
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru 13:10
Футбол
Артем Дзюба: «Спасибо Аршавину, прибавляет в футболе»
Спорт-Экспресс 15:39
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начался отек мозга
У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
Lenta.ru 05:34
Происшествия
Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки
За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ 09:39
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Здоровье
Названы простые средства, помогающие снижать высокое давление
Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.
MedikForum.ru вчера в 12:19
Общество
Италия начнет платить за переезды в города
Местные власти готовы "раскошелиться" лишь при соблюдении двух условий: население выбранного для постоянного проживания городка не может превышать 2 тысячи человек, а главной целью переезда должно стать открытие собственного дела.
Российская газета вчера в 08:42
Культура
Гендиректор Киностудии имени Горького подал в отставку
Генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов подал в отставку.
Вечерняя Москва 14:00
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:12
Происшествия
Генерал МВД получил уголовное дело из-за махинаций с больничным
Сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего генерал-майора МВД Ивана Абакумова.
Lenta.ru 10:42
Политика
Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента
Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата, сообщил РИА Новости глава избирательной комиссии Михаил Малышев.
РИА Новости 04:20
Армия и оружие
В России создан 3D-радар нового типа
Военное обозрение вчера в 12:27
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала первые фото со свадьбы
Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.
РИА Новости 08:52
Политика
Турчинов назвал препятствие для войны с Россией
Украина не может объявить войну России из-за того, что у Москвы есть ядерное оружие, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
РИА Новости 10:52
Политика
Зеленский призвал сохранить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России.
Газета.Ru 03:02
Футбол
Маринату Гильерме: «Красивую девушку в России можно найти везде. В Бразилии не так»
Вратарь сборной России Маринату Гильерме в интервью официальному Youtube-каналу национальной команды рассказал о генах и девушках в России и Бразилии.
Спорт-Экспресс 11:35
Киберспорт
Игроки Team Liquid покинули организацию
CyberSport.ru 09:06
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
США ввели санкции против хакерских группировок из КНДР
Вашингтон ввёл санкции против трёх хакерских группировок, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к Северной Корее.
REGNUM 11:36
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Происшествия
Опубликовано видео с места изнасилования экс-дознавательницы МВД в Уфе
Напомним, трое высокопоставленных экс-полицейских – начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук – обвиняются в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы.
ГТРК Башкортостан 08:38
Хоккей
ЦСКА победил СКА в первом «армейском» дерби сезона
LiveSport.ru 14:49
Политика
Порошенко назвал причину возможного обновления ЦИК Украины
Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что желание нынешнего главы государства Владимира Зеленского прекратить полномочия членов Центризбиркома может быть связано с проведением на российских условиях выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
News.ru 14:02
Космос
Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету
Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант вчера в 10:36
Политика
Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.
Life.ru вчера в 15:15