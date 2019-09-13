Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuКсения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости". Молодожены обменялись кольцами в Грибоедовском Дворце бракосочетания. В ЗАГС пара прибыла на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
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Теперь официально: Ксения Собчак и Константин Богомолов стали мужем и женой

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Ксения Собчак и Константин Богомолов сменили наряды ради венчания

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Как прошла эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

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Собчак объяснила, почему ее свадебный катафалк нарушал ПДД

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Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились. ФОТО

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Виктор Дробыш прокомментировал поездку Ксении Собчак и Константина Богомолова на катафалке

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Шоу-бизнес

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Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
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Проткнувший бизнесмена карабином офицер ФСБ получил срок

Ленинградский окружной военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего офицера ФСБ Илью Кирсанова за насилие над бизнесменом во время обыска.
Lenta.ru 09:08
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Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы

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Режиссёр Джеймс Ганн, знакомый зрителям по двум частям «Стражей Галактики», представил актёрский состав продолжения кинокомикса «Отряд самоубийц».
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Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака

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Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года. Член политсовета партии «Партия перемен».
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