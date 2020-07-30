Финансы
Bimru.ruКсения Собчак назвала россиян, хранящих деньги в рублях, идиотами
Ксения назвала россиян «идиотами», когда обсуждала в своем телеграм-канале ситуацию в российской экономике и ситуацию вокруг курса валют в частности. При этом Ксения подчеркивает, что «идиоты» по её мнению - не все россияне, а только люди, которые ещё умудряются хранить свои сбережения в рублях.
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"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян
Комсомольская правда09:24
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