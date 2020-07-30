Финансы
Bimru.ruКсения Собчак назвала россиян, хранящих деньги в рублях, идиотами
Ксения назвала россиян «идиотами», когда обсуждала в своем телеграм-канале ситуацию в российской экономике и ситуацию вокруг курса валют в частности. При этом Ксения подчеркивает, что «идиоты» по её мнению - не все россияне, а только люди, которые ещё умудряются хранить свои сбережения в рублях.
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"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян
Комсомольская правда09:24
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Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
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В Сети был опубликован видеоролик, на котором представлена работа проекционного дисплея Mercedes-Benz S-Class.
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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил решение актера отказаться от признательных показаний, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50
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Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
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Посол РФ заявил, что задержанные в Белоруссии россияне следовали в третью страну
Задержанные в Белоруссии россияне следовали в третью страну, заявил посол РФ.
ТАСС 10:22
Здоровье
В Казахстане карантин из-за коронавируса продлили на две недели
В Казахстане карантин, введенный из-за роста числа заболевших коронавирусом, продлили еще на две недели.
Дни24 вчера в 03:56
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В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
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«Зенит» объявил о продлении контракта с Артемом Дзюбой
Газета.Ru 08:07
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Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
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Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей
В своем Инстаграм Настя поделились с подписчиками новостью о покупке роскошного автомобиля Lamborghini Aventador в цвете металлик с желтыми полосками, стоимость которого составляет минимум 19 млн рублей.
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Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
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Национальная служба новостей 04:39
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
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Lenta.ru 10:20
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Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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СК завел дело против проголосовавшей несколько раз в Израиле россиянки
В Москве возбудили уголовное дело после того, как одной из избирательниц, имеющей двойное гражданство, удалось трижды получить бюллетени во время голосования по поправкам к Конституции.
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Китайский кроссовер GAC GS5 появится в России осенью
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Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
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Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
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В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
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В Ростовской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом
На 28 июля в Ростовской области у 12 538 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 298,4 на 100 тыс. жителей.
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