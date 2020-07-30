Ксения назвала россиян «идиотами», когда обсуждала в своем телеграм-канале ситуацию в российской экономике и ситуацию вокруг курса валют в частности. При этом Ксения подчеркивает, что «идиоты» по её мнению - не все россияне, а только люди, которые ещё умудряются хранить свои сбережения в рублях.

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Политика ЕС ввел санкции против россиян из-за кибератак Евросоюз ввел санкции против граждан России и Китая в связи с кибератаками.

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