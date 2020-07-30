Финансы

Bimru.ruBimru.ruКсения Собчак назвала россиян, хранящих деньги в рублях, идиотами

Ксения назвала россиян «идиотами», когда обсуждала в своем телеграм-канале ситуацию в российской экономике и ситуацию вокруг курса валют в частности. При этом Ксения подчеркивает, что «идиоты» по её мнению - не все россияне, а только люди, которые ещё умудряются хранить свои сбережения в рублях.
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"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:36, Ашберн
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Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

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Газета.Ru 08:50
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Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
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Посол РФ заявил, что задержанные в Белоруссии россияне следовали в третью страну

Задержанные в Белоруссии россияне следовали в третью страну, заявил посол РФ.
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В Казахстане карантин из-за коронавируса продлили на две недели

В Казахстане карантин, введенный из-за роста числа заболевших коронавирусом, продлили еще на две недели.
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В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

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Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
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Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
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Общество

С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.
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ЕС ввел санкции против россиян из-за кибератак

Евросоюз ввел санкции против граждан России и Китая в связи с кибератаками.
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Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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В Москве возбудили уголовное дело после того, как одной из избирательниц, имеющей двойное гражданство, удалось трижды получить бюллетени во время голосования по поправкам к Конституции.
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Авто

Китайский кроссовер GAC GS5 появится в России осенью

Китайский автопроизводитель GAC в сентябре 2020 года представит на российском рынке новый кроссовер GS5.
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Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
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Россия и Казахстан подписали соглашение о старте для ракет «Союз-5»

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
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В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
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Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Член политсовета партии «Партия перемен».
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