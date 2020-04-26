Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruСобчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе

Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке. Якобы она заинтересовалась этой отраслью еще в 2016 году, когда работники рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан пожаловались президенту России на условия труда.
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Собчак рассказала об отношениях с крабовым королем

Deita.ruвчера в 22:15

«Крабовая барыня»: как Ксения Собчак решила потеснить зятя миллиардера Тимченко в добыче краба

Forbesвчера в 15:43

Собчак рассказала о покупке доли в крабовом бизнесе

Московский Комсомолецвчера в 18:45

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

РБКвчера в 17:22

Арест активов двух крупных компаний по вылову краба заблокировал сделку Собчак

Коммерсантъвчера в 15:21

Южно-Сахалинский суд заблокировал сделку Ксении Собчак на крабовом рынке

Эхо Москвывчера в 19:04

Собчак использовала Нарусову для защиты своих инвестиций в крабовый бизнес

REGNUMвчера в 11:10
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
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Здоровье

В Якутске коронавирусом заболели четыре медика

Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается.
Якутия Daily 02:21
Общество

Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива 24 апреля в 07:14
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Политика

Российские военные продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии.
РИА Новости вчера в 23:07
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Происшествия

Власти Петербурга заявили о смерти четырех медсестер с коронавирусом

С начала апреля в Санкт-Петербурге умерли четыре медсестры с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Газета.Ru 02:23
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 24 апреля в 18:17
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Космос

Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе

Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета вчера в 05:45
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Происшествия

Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа

Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
REGNUM 02:15
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
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Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
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Здоровье

Токсиколог перечислил безопасные и эффективные напитки при похмелье

Врач-токсиколог Алексей Водовозов рассказал, какие напитки можно безопасно употреблять в состоянии алкогольного отравления в расчете на улучшение состояния.
Вечерняя Москва вчера в 20:59
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы

Знаменитость спросила по поводу дня рождения внучки и поздравления в театре.
iReactor 24 апреля в 02:31
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Здоровье

В Приамурье выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Амурской области за сутки, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:31
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Игры

Вышла Sci-Fi стратегия XCOM: Chimera Squad, а XCOM 2 стала бесплатной

ЭндлессГеймОвер 24 апреля в 05:58
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Авто

В России прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире

Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул рынок России.
Автоновости дня 24 апреля в 04:34
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Общество

Статистика по коронавирусу на 25 апреля: 5966 новых случаев в России, 2612 — в Москве

В России за последние сутки было зафиксировано 5966 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах страны Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 25 апреля достигло 74588.
Свободная Пресса вчера в 06:25
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Общество

Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 24 апреля в 07:16
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Армия и оружие

США сомневаются, что иранский спутник может передавать разведданные

Коммерсантъ вчера в 20:59
1
Общество

Китайский блогер подверг сомнению красоту россиянок

Китайский блогер рассказал о путешествиях в Россию, подвергнув сомнению традиционные представления о красоте русских женщин.
Известия вчера в 22:08
59
Общество

В Башкирии ввели заявление для поездки на дачу

В введенных новых правилах сообщается, что можно посещать сады и огороды, однако для этого необходимо взять с собой личные документ.
Kursk.com вчера в 08:05
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Наука

Иммунолог рассказал о перспективах создания вакцины от коронавируса

Специалистам для создания вакцины от коронавируса необходимo прибегнуть к генетическим технологиям, a при создании доклинических моделей может понадобиться редактированиe геномa.
Известия вчера в 23:33
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Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

Известия 24 апреля в 08:50
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
388
Происшествия

В Сочи родители спрятали от врачей детей, заболевших COVID-19

На первый адрес с копией постановления об эвакуации двух детей в сопровождении матери отправилась бригада СМП №1. Мать после приезда медиков отказалась от эвакуации.
Российская газета 01:29
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Происшествия

Пожар в автосервисе на западе Москвы потушили

ТАСС вчера в 23:27
Общество

В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
69
Здоровье

Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители.
РБК 02:00
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Религия

Православные верующие встречают Антипасху

Православные верующие 26 апреля встречают Фомино воскресенье.
Областная газета 01:52
6
Авто

Мы нашли подержанный автомобиль, который вообще не теряет в цене

Можно найти и автомобиль посвежее, например, поколения 964, которое ценится у тех, кто планирует в самом деле ездить на автомобиле, а не просто держать его в гараже.
НГС24 00:00
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru вчера в 02:46
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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