Общество
RuNews24.ruСобчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке. Якобы она заинтересовалась этой отраслью еще в 2016 году, когда работники рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан пожаловались президенту России на условия труда.
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Арест активов двух крупных компаний по вылову краба заблокировал сделку Собчак
Коммерсантъвчера в 15:21
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Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Здоровье
В Якутске коронавирусом заболели четыре медика
Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается.
Якутия Daily 02:21
Общество
Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива 24 апреля в 07:14
Политика
Российские военные продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия
Власти Петербурга заявили о смерти четырех медсестер с коронавирусом
С начала апреля в Санкт-Петербурге умерли четыре медсестры с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Газета.Ru 02:23
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 24 апреля в 18:17
Космос
Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе
Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета вчера в 05:45
Происшествия
Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа
Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
REGNUM 02:15
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
Здоровье
Токсиколог перечислил безопасные и эффективные напитки при похмелье
Врач-токсиколог Алексей Водовозов рассказал, какие напитки можно безопасно употреблять в состоянии алкогольного отравления в расчете на улучшение состояния.
Вечерняя Москва вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы
Знаменитость спросила по поводу дня рождения внучки и поздравления в театре.
iReactor 24 апреля в 02:31
Здоровье
В Приамурье выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Амурской области за сутки, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:31
Игры
Вышла Sci-Fi стратегия XCOM: Chimera Squad, а XCOM 2 стала бесплатной
ЭндлессГеймОвер 24 апреля в 05:58
Авто
В России прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире
Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул рынок России.
Автоновости дня 24 апреля в 04:34
Общество
Статистика по коронавирусу на 25 апреля: 5966 новых случаев в России, 2612 — в Москве
В России за последние сутки было зафиксировано 5966 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах страны Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 25 апреля достигло 74588.
Свободная Пресса вчера в 06:25
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 24 апреля в 07:16
Армия и оружие
США сомневаются, что иранский спутник может передавать разведданные
Коммерсантъ вчера в 20:59
Общество
Китайский блогер подверг сомнению красоту россиянок
Китайский блогер рассказал о путешествиях в Россию, подвергнув сомнению традиционные представления о красоте русских женщин.
Известия вчера в 22:08
Общество
В Башкирии ввели заявление для поездки на дачу
В введенных новых правилах сообщается, что можно посещать сады и огороды, однако для этого необходимо взять с собой личные документ.
Kursk.com вчера в 08:05
Наука
Иммунолог рассказал о перспективах создания вакцины от коронавируса
Специалистам для создания вакцины от коронавируса необходимo прибегнуть к генетическим технологиям, a при создании доклинических моделей может понадобиться редактированиe геномa.
Известия вчера в 23:33
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
Известия 24 апреля в 08:50
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия
В Сочи родители спрятали от врачей детей, заболевших COVID-19
На первый адрес с копией постановления об эвакуации двух детей в сопровождении матери отправилась бригада СМП №1. Мать после приезда медиков отказалась от эвакуации.
Российская газета 01:29
Происшествия
Пожар в автосервисе на западе Москвы потушили
ТАСС вчера в 23:27
Общество
В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом
Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
Здоровье
Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах
Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители.
РБК 02:00
Религия
Православные верующие встречают Антипасху
Православные верующие 26 апреля встречают Фомино воскресенье.
Областная газета 01:52
Авто
Мы нашли подержанный автомобиль, который вообще не теряет в цене
Можно найти и автомобиль посвежее, например, поколения 964, которое ценится у тех, кто планирует в самом деле ездить на автомобиле, а не просто держать его в гараже.
НГС24 00:00
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
Вести.Ru вчера в 02:46