Шоу-бизнес
Телеканал Санкт-ПетербургКсения Собчак опубликовала фото в свадебном образе
Телезвезда показала подписчикам свой свадебный образ. В Instagram Собчак опубликовала фото в белом платье со шлейфом и отороченной кружевом фате и отметила, что готова к торжеству.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 09:45, Вашингтон
Шоу-бизнес
Заворотнюк расскажет о своем состоянии
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов, передает агентство "Москва" со ссылкой на концертного директора актрисы Стаса Христова.
Газета.Ru 08:28
Шоу-бизнес
Бритни Спирс отдохнула от семейных проблем на пляже в Гонолулу
Бритни Спирс отправилась на Гавайи, чтобы отдохнуть от семейных проблем.
ИА InterMedia 07:26
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Политика
Эрдоган назвал главную тему саммита России, Турции и Ирана
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
RT на русском 08:08
Происшествия
Пропавшие подростки найдены мертвыми в Волгодонске
Подростки были найдены мертвыми в многоквартирном доме, в котором они жили, сообщает портал «Блокнот Волгодонск».
REGNUM 07:52
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 09:14
Экономика
Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина
Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».
Ведомости 07:58
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth
Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Футбол
Юрий Семин позвал мальчика с прической Ибрагимовича в «Локомотив»
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотива" Юрий Семин пригласил школьника Прохора, которого руководство школы в Красноярском крае хотело перевести на домашнее обучение из-за прически, в свою команду.
Российская газета 08:47
Хоккей
Хоккеист СКА Тихонов рассказал о долге Панарина в 5000 долларов: Жена ругает, что не напоминаю ему об этом
Нападающий хоккейного клуба СКА Виктор Тихонов рассказал о деньгах, которые ему задолжал самый богатый российский хоккеист Артемий Панарин.
Фонтанка.Ру 09:37
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Экономика
Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет
По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации.
Ведомости 05:31
Политика
Артамонов вступил в должность главы Липецкой области
РИА Новости 03:52
Здоровье
В новгородской детской больнице врачи объявили итальянскую забастовку
Областная детская клиническая больница (ОДКБ) в Великом Новгороде, где врачи четырех отделений объявили об итальянской забастовке, которая подразумевает отказ от сверхурочной работы, действует в обычном режиме, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 09:20
Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец 06:27
Политика
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Lenta.ru 07:20
Экономика
Греф выступил против нацпроектов
Греф призвал направить деньги, предусмотренные в бюджете для реализации нацпроектов, «на переизобретение, на создание новой модели в образовании, здравоохранении, в государственном управлении, правоохранении и в судебной системе».
Ведомости 05:48
Происшествия
Под Воронежем родители два года издевались над семилетним ребенком
Следствие выяснило, что так называемые родители, живущие в городе Лиски, с осени 2017 года систематически били семилетнего ребенка, незаконно лишали его свободы передвижения, а также подвергали "иным насильственным действиям", причинявшим мальчику физические и психические страдания.
Российская газета 05:06
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Политика
В ФАС предложили вернуть в России рекламу пива и вина
Глава контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин заявил, что необходимо ослабить запретные ограничения на рекламу пива и вина в России.
Газета.Ru 08:24
Общество
Погода в регионе: аномальное тепло сменит резкое похолодание
В ближайшие дни на смену тёплой погоде будет приходить похолодание – циклоническая депрессия, определявшая погоду в первую половину сентября уступит место арктическим холодным массам.
Би-порт 01:23
Политика
Украина передала России списки для нового обмена заключенными
Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.
Lenta.ru 07:02
Общество
Навальный улетел из России после обысков его штабов
После проведения обысков в штабах Алексея Навального, связанных с делом об отмывании денег, оппозиционер выехал из России.
Российская газета 05:30
Здоровье
Диетологи назвали 5 углеводных продуктов, которые помогут похудеть
RuNews24.ru вчера в 04:01
Недвижимость
ВТБ намерен снизить за год-полтора ставки по ипотеке до 8%
ВТБ рассчитывает снизить ставки по ипотеке до 8% в течение 1-1,5 лет, заявил глава госбанка Андрей Костин на форуме АБР "Банки России - XXI век".
ТАСС 04:22