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РБК
РБК

Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева Елена расторгли договоры о покупке долей в компаниях группы «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» (КУК).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Ведомости17:53
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Газета «Ведомости» пишет, что Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Эхо Москвы02:34
РБК

Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

РБК02:24
Коммерсантъ

Собчак и Соглаева отказались от покупки крабового бизнеса

Коммерсантъ22:36
Дождь

Ксения Собчак отказалась от покупки крабовых компаний

Дождь02:21
URA.Ru

Собчак не сможет получить долю в крабовом бизнесе

URA.Ru22:31
Deita.ru

Собчак больше не крабовая королева

Deita.ru20:20
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Ведомости17:53

Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск, соответствующее сообщение появилось на личном сайте главы города.
Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса
РИА Новости01:34

Победившая на выборах в Костромской области уборщица сообщила о планах

Кострома, 25 сентября 2020, 07:19 — REGNUM Уборщица Марина Удгодская, победив на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, планирует работать в интересах местных жителей, передаёт 24 сентября РЕН-ТВ.
REGNUM00:19
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CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, но оставил в силе решение по Ольге Зайцевой.
Газета.Ruвчера в 10:40
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У меня грипп, коронавирус или простая ОРВИ? Врачи рассказали, как различить симптомы

Параллельно с ростом заболеваемости COVID-19, по данным Роспотребнадзора, среди взрослого населения и детей от 7 до 14 лет отмечается превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ.
НГС.Кемерово21:00

Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

Антикризисные поправки в Бюджетный кодекс разрешили регионам в 2020 году превысить установленные до пандемии в соглашениях с Минфином России дефицит бюджета и верхний предел госдолга на сумму: расходов на защиту от коронавируса и преодоление его экономических последствий; недополученных относительно 2019 года доходов, "а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов".
РБК23:00