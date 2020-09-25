Путин сообщил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

Как сообщает ToDay News Ufa, в следующем году в Российской Федерации пенсии граждан будут проиндексированы на 6,3 процентов, рассказал президент страны Путин в процессе встречи с сенаторами в Кремле.