«Ожидается, что сама Ксения Собчак прилетит в Екатеринбург 25 июня», — сообщал Алиев. При этом в окружении отца Сергия опровергали информацию о съемках данного фильма.

Ксения Собчак отправилась в монастырь к отцу Сергию

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