Общество
URA.RuКсения Собчак отправилась в монастырь к отцу Сергию
«Ожидается, что сама Ксения Собчак прилетит в Екатеринбург 25 июня», — сообщал Алиев. При этом в окружении отца Сергия опровергали информацию о съемках данного фильма.
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Происшествия
Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго
Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку.
РИА Новости 10:00
Шоу-бизнес
Фото Аллегровой в «бабушкином» платье и без парика шокировало фанатов
Редкое фото молодой эстрадной певицы Ирины Аллегровой во время брака с первым мужем попало в распоряжение СМИ.
Экономика сегодня 08:08
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым и людей
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым и его жителей в состав страны.
Lenta.ru 10:07
Происшествия
СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов
Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
BFM.ru 09:41
Гаджеты
В сети появились характеристики нового смартфона Xiaomi Redmi 9A
Redmi 9A будет оснащен экраном диагональю 6,53 дюйма и с поддержкой HD+.
Деловое.ТВ 09:06
Армия и оружие
В Ливии заявили о переброске в страну российской военной авиации
В ливийский город Сирт идет переброска боевиков и вооружения из России, заявили в штабе правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
Lenta.ru 10:09
Армия и оружие
ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил о наступательных действиях России в Арктике.
News.ru вчера в 14:09
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Общество
Суд признал Апфельбаум виновной в халатности по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы переквалифицировал с мошенничества на халатность обвинение бывшей чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:41
Авто
С 1 июля для российских водителей будут действовать новые правила
Уже со следующего месяца вводится ряд новых законопроектов, которые касаются рядовых российских водителей.
SpeedMe 00:39
Происшествия
Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей
В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео.
Lenta.ru 09:03
Игры
Xbox Series S тоже отправится в релиз
На просторах интернета появилась достаточно интересная информация о консоли Xbox Series S, которую, если верить слитой информации, производитель планирует показать вместе с основной приставкой.
Megaobzor.com вчера в 16:32
Политика
Путин и Лукашенко встретятся подо Ржевом
Украина.ру 10:48
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Общество
Telegram вернул инвесторам TON более $1,2 млрд
Telegram вернул инвесторам блокчейн-платформы TON более $1,2 миллиарда напрямую или в виде кредитов.
Деловое.ТВ 03:25
Общество
В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:30
Происшествия
На подъезде к Казани произошло смертельное ДТП с КамАЗом
На участке автодороги Казань - Шемордан, проходящей по территории Пестречинского района Татарстана, днем произошло серьезное ДТП.
Российская газета 09:27
Общество
К проголосовавшему дважды Лобкову пришла полиция
В Москве полиция пришла домой к журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, который накануне смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
РБК 09:07
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
Кино
Премьеру фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесли на август
Студия Warner Bros. перенесла премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод» на 12 августа. Ранее дата релиза была назначена на 31 июля.
Культуромания 02:37
Политика
Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе
Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском вчера в 16:39
Общество
Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова, который признал себя виновным в компьютерных преступлениях, к девяти годам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 10:51
Шоу-бизнес
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым
Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
Футбол
«Сочи» опубликовал заявление о матче с «Ростовом»
"Сочи" выступил с заявлением о матче 23-го тура чемпионата России против "Ростова".
Газета.Ru 10:21
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53