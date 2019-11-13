Шоу-бизнес
Газета.RuКсения Собчак поругалась с Никитой Михалковым
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram ответила на выпад со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова. Она отметила, что Михалков посвятил ей свой эфир на телеканале "Россия 24", в критическом ключе рассказав о свадьбе Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.
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Общество
В Центральной России наступит зимнее «бабье лето»
Зимнее "бабье лето" продлится до середины следующей недели, несмотря на незначительное похолодание в воскресенье, 17 ноября.
Происшествия
Глава района обматерил полицейских в Псковской области
Полиция проверит видео, на котором глава Печорского района в Псковской области Дмитрий Сопотов оскорбляет стражей порядка.
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Армия и оружие
Число жертв от ударов Израиля по сектору Газа выросло до десяти
Десять человек погибли в результате авиаударов израильских ВВС по территории палестинского сектора Газа, 13 ноября сообщает минздрав палестинской автономии.
Происшествия
Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры
В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Происшествия
Названа причина смерти основателя «Белых касок»
Судмедэксперты выяснили причину смерти одного из основателей и экс-сотрудника британской разведки "Белых касок" Джеймса Ле Мезурье.
Здоровье
Травников рассказал Медведеву о реализации нацпроектов в НСО
На встрече с новосибирским губернатором Андреем Травниковым премьер России Дмитрий Медведев обсудил осуществление нацпроектов в регионе.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.
Политика
Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство страны
Правительство Молдавии во главе с премьер-министром Майей Санду отправлено в отставку.
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Киев отреагирует на запуск поездов по железнодорожной части Крымского моста.
Экономика
Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире
Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
Общество
Депутаты предлагают вернуть пенсионный возраст
Руководитель комитета по политике субъектов предложил вернуть прежний возраст для ухода на заслуженный отдых жителям Дальневосточного региона.
Происшествия
Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок
Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
Культура
HBO хочет снять новый эпизод сериала «Друзья»
Сосем недавно сериал «Друзья» отпраздновал своё 25-летие.
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Экономика
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье
Шоу-бизнес
Сестра раскрыла подробности жизни Марии Алалыкиной после принятия ислама
Поклонники Марии Алалыкиной были долгое время озадачены, куда исчезла их любимица после запоминающихся выступлений на «Фабрике звезд».
Авто
BMW отзывает в России автомобили для замены двигателя
В уведомлении о добровольном отзыве, которое российское отделение BMW направило в Росстандарт, говорится о том, что под сервисную кампанию подпали автомобили третьей (кузов G20), пятой (G30) и седьмой (G11) серий.
Общество
Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Общество
Песков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.