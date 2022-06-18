Газета.RuКсения Собчак пожаловалась на невозможность купить валюту в России «по нормальному курсу»Журналистка и блогер Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале о невозможности купить доллары и евро "по нормальному курсу".Газета.RuСобчак отреагировала на заметку в социальных сетях, где велось обсуждение доступности валюты для россиян.Дни24Ксения заявила, что курс в обменниках и банках значительно отличается от объявленного ЦБ РФ.CT newsУточним, что на 17 июня 2022 года ЦБ установил курс покупки американского доллара в 56,8 рубля.ГЛАС.RUЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuАктуальные НовостиГЛАС.RUКапитал страныCT newsPravda.RuРосбалтПодробнее о событииСобчак о разрешении снимать доллары с банковских счетов: "Ну зачем вы врёте?"Pravda.Ruвчера в 07:57Ксения Собчак заявила, что не может купить валюту по «нормальному» курсуCT newsвчера в 04:05Собчак пожаловалась на невозможность купить доллары и евро в РФ «по нормальному курсу»Общественная служба новостейвчера в 06:12«Подскажите место, поеду куплю!» Собчак заявила о невозможности дёшево поменять долларыСекрет фирмывчера в 06:00Ксения Собчак пожаловалась на невозможность купить валюту в России «по нормальному курсу»Газета.Ruвчера в 05:01Собчак пожаловалась на невозможность купить доллары по нормальному курсуКапитал странывчера в 04:28Ксению Собчак возмутила невозможность купить в РФ валюту «по нормальному курсу»Росбалтвчера в 06:22Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПоказать ещёОценить575Поделиться