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Ксения Собчак пожаловалась на невозможность купить валюту в России «по нормальному курсу»

Журналистка и блогер Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале о невозможности купить доллары и евро "по нормальному курсу".
Газета.Ru
Собчак отреагировала на заметку в социальных сетях, где велось обсуждение доступности валюты для россиян.
Дни24
Ксения заявила, что курс в обменниках и банках значительно отличается от объявленного ЦБ РФ.
CT news
Уточним, что на 17 июня 2022 года ЦБ установил курс покупки американского доллара в 56,8 рубля.
ГЛАС.RU

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