Общество

Lenta.ruLenta.ruСобчак прилетела на суд над захватившим монастырь опальным священником

Телеведущая Ксения Собчак прилетела в Екатеринбург, где пройдет церковный суд над опальным схиигуменом Сергием (Романовым), который захватил Среднеуральский женский монастырь.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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