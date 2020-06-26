Телеведущая Ксения Собчак прилетела в Екатеринбург, где пройдет церковный суд над опальным схиигуменом Сергием (Романовым), который захватил Среднеуральский женский монастырь.

Собчак прилетела на суд над захватившим монастырь опальным священником

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