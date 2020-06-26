Общество
Lenta.ruСобчак прилетела на суд над захватившим монастырь опальным священником
Телеведущая Ксения Собчак прилетела в Екатеринбург, где пройдет церковный суд над опальным схиигуменом Сергием (Романовым), который захватил Среднеуральский женский монастырь.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:56, Ашберн
Гаджеты
AMD заявила, что улучшила энергоэффективность CPU не в 25, а в 32 раза
Сравнение проводилось между процессорами AMD FX-7600P и Ryzen 7 4800H с теплопакетом в 35 и 45 Вт соответственно.
Игромания.ру вчера в 14:21
Политика
В России обнаружили ошибку в бюллетене о поправках в Конституции
Российские филологи обратили внимание общественности на то, что в бюллетене о поправках, слово «Конституция» стоит не в том падеже.
Ореанда-Новости 02:38
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Общество
ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт
Центризбирком (ЦИК) в своем телеграм-канале сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.
Ведомости 06:56
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:38
Общество
СМИ: Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику
Продюсера Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:43
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Политика
В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Политика
Путин пригласил Лукашенко в Россию 30 июня
Газета.Ru 24 июня в 14:24
Шоу-бизнес
Асмус назвала причины развода с Харламовым и опровергла участие в шоу
Ранее появилась информация о том, что Асмус и Харламов приняли участие в шоу Comment Out, которое транслируется на YouTube.
CT news 07:36
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 24 июня в 00:02
Здоровье
Вирусолог объяснил рост количества заболевших коронавирусом в Европе
Специалист отметил, что в странах наблюдается небольшой прирост числа новых заражённых, однако это не говорит о второй волне.
UfacityNews.ru 07:31
Политика
Европа отказалась открыть границы для россиян с 1 июля
Спешить делать шенгенскую визу пока не стоит - ЕС отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы 1 июля.
Газета.Ru 06:20
Общество
Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова
Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала уголовное дело худрука «Гоголь-центра» и руководителя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств.
Lenta.ru 07:19
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Политика
Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Авто
Электрический кроссовер появится у «Cadillac»
Судя по ролику дата премьеры намечена на 6 августа 2020 года. Модель станет первым полностью электрическим автомобилем бренда.
ГЛАС.RU 03:44
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
На фоне возросших экономических и геополитических угроз глобальные инвесторы будут более осторожными, учитывая, что многие рисковые активы находятся недалеко от докризисных уровней.
Российская газета 24 июня в 23:00
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Авто
УАЗ «похоронил» проект «Русский Прадо»
Ульяновское предприятие не смогло найти достаточное количество средств на выпуск нового поколения внедорожника, которое получило прозвище «Русский Прадо».
SpeedMe 06:11
Кино
Вышел трейлер сериала «Дивный новый мир»
Стриминговый сервис Peacock, который 15 апреля запустил американский телеканал NBC, опубликовал трейлер сериала «Дивный новый мир».
News.ru 06:11
Политика
В Кремле готовят новое обращение Путина к россиянам
В Кремле готовят новое обращение Путина к россиянам, сообщают СМИ. Его дата пока точно неизвестна.
Время Пресс 00:01
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
Хоккей
Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Общество
В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ вчера в 14:12
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
Наука
Разработан способ быстрого и экономичного получения деталей из титанового сплава
Rusargument вчера в 08:57
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24