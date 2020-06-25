Общество

Inc-news.ruInc-news.ruКсения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider

Телеведущая обвинила журналистов в клевете Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider, которое накануне опубликовало статью об одиозной телеведущей и разрыве с ней контракта концерном Audi. О своем решении Собчак по традиции сообщила в Instagram.
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с чего всё началось
Журналистка Ксения Собчак сообщила
 в своем Телеграмм-канале, что намерена подать в суд на немецкое издание "Business insider", обвинившее телеведущую в расизме.
Московский Комсомолецвчера в 18:29

Подробнее о событии

Ксения Собчак потеряла контракт с Audi и хочет засудить Business Insider

РБК06:47

Ксения Собчак подает в суд на «Business Insider» за клевету

Газета.Ru06:07

Ксения Собчак заявила, что не простит немецкому изданию обвинений в расизме и подает в суд

Невские Новостивчера в 18:26

Собчак подаст в суд на Business Insider из-за обвинений в расизме

URA.Ruвчера в 19:32

Собчак подаст в суд на Business Insider из-за статьи о ее высказываниях о протестах в США

ТАССвчера в 18:53

Собчак будет судиться с изданием, обвинившим ее в расизме

Московский Комсомолецвчера в 18:29

Собчак будет судиться из-за обвинений в расизме

Коммерсантъвчера в 21:25
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Политика

МИД России прокомментировал флаг ЛГБТИ на здании посольства США

Как сообщили ТАСС в американском диппредставительстве, флаг сообщества ЛГБТИ был вывешен на здании посольства 25 июня, так как впервые он был использован в этот же день в 1978 году во время парада на День свободы в Сан-Франциско.
ТАСС 08:25
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Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
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Политика

СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева

Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
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Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
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Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
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Политика

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:02
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Футбол

«Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

РБК 08:36
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Общество

В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане

Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:07
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Политика

Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.
RT на русском 08:36
Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
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Путешествия

Отели турецкой Антальи ждут туристов из России

В Анталье постепенно открываются популярные отели, большая часть гостиниц планирует возобновить работу уже в июле.
Русская Планета 07:53
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Общество

Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
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Армия и оружие

Россия модернизирует «Искандеры»

Вестник Кавказа вчера в 07:44
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Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК 05:33
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Общество

Ренато Усатого объявили в России в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого.
Вести.Ru 08:15
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Общество

Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
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Общество

Россиянок восхитила внешность сына Лукашенко, посетившего парад Победы

Российских девушек восхитила внешность 15-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетившего парад Победы в Москве вместе с отцом.
iReactor 07:44
Общество

На Кубани возобновятся межмуниципальные пассажирские перевозки

Известия 08:28
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Политика

МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму

RT на русском вчера в 20:39
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Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
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Политика

Песков оценил слова Лукашенко о вмешательстве в выборы в Белоруссии

По словам Пескова, Россия никогда не вмешивается в какие-либо электоральные процессы, особенно в тех случаях, когда дело касается Минска.
Слово и Дело 06:41
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Кино

В сети выложили трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: бездна»

REGNUM вчера в 02:56
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Экономика

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
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Культура

Джордж Мартин пообещал закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году

Piter.tv вчера в 10:05
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Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за подозрения в расизме

Компания Audi решила прекратить сотрудничество с российской телеведущей Ксенией Собчак после скандальных высказываний, в которых усмотрели расизм.
Авторамблер 05:52
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
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Происшествия

В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег

Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
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