с чего всё началось

Телеведущая обвинила журналистов в клевете Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider, которое накануне опубликовало статью об одиозной телеведущей и разрыве с ней контракта концерном Audi. О своем решении Собчак по традиции сообщила в Instagram.

Политика МИД России прокомментировал флаг ЛГБТИ на здании посольства США Как сообщили ТАСС в американском диппредставительстве, флаг сообщества ЛГБТИ был вывешен на здании посольства 25 июня, так как впервые он был использован в этот же день в 1978 году во время парада на День свободы в Сан-Франциско. 5

Общество Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне. 451

Политика СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России. 42

Политика Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети. 37

Политика Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС. 64

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 3,7K

Общество В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy. 65

Политика Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.

Происшествия Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. 861

Путешествия Отели турецкой Антальи ждут туристов из России В Анталье постепенно открываются популярные отели, большая часть гостиниц планирует возобновить работу уже в июле. 20

Общество Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования. 1,1K

Общество Ренато Усатого объявили в России в розыск Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого. 1

Общество Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press. 51

Общество Россиянок восхитила внешность сына Лукашенко, посетившего парад Победы Российских девушек восхитила внешность 15-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетившего парад Победы в Москве вместе с отцом.

Экономика СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам. 20