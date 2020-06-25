Известная телеведущая расскаазала, что получила сотрясение и перелом носа после неудачного падения. Телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в соцсети Instagram ролик, в котором она рассказала, что сломала нос и госпитализирована.

Ксения Собчак сломала нос и попала в больницу

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