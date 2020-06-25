Шоу-бизнес
Inc-news.ruКсения Собчак сломала нос и попала в больницу
Известная телеведущая расскаазала, что получила сотрясение и перелом носа после неудачного падения. Телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в соцсети Instagram ролик, в котором она рассказала, что сломала нос и госпитализирована.
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«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными, здесь нельзя допускать никакой "принудиловки", "накрутки явки", не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не смог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане»,— сказал господин Путин на встрече с членами Общественной палаты.
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Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист хотел бы максимально помочь несовершеннолетним родственникам Захарова и "даже усыновить их".
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Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
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