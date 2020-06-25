Шоу-бизнес
РБККсения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
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Политика
США предупредили Россию об изоляции в ООН
Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Футбол
«Динамо» намерено сыграть дерби против ЦСКА основным составом
Московское "Динамо" намерено сыграть дерби против ЦСКА в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) основным составом.
Газета.Ru 10:36
Кино
В Ивановской области открывается кинофестиваль «Зеркало»
Газета Культура 06:56
Здоровье
ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом
На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 13:26
Общество
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:05
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Общество
Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову
Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
Происшествия
Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде
Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
Происшествия
Тульский полицейский сломал ребро задержанному
В Тульской области бывший начальник районного отделения полиции избил задержанного.
Российская газета 10:05
Общество
Российские кинотеатры могут открыться к 15 июля
Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.
Вести.Ru 10:04
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Авто
Geely объявила цены на свой самый большой внедорожник
В Китае состоялась онлайн-презентация новой модели Geely HaoYue -- самого большого внедорожника в линейке бренда.
Motor 23 июня в 09:20
Общество
РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
Политика
Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения
Ведомости вчера в 12:42
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Наука
Антитела к коронавирусу могут исчезнуть за два месяца
Китайские учёные пришли к выводу, что выработанные организмом антитела против коронавируса могут исчезнуть спустя два месяца.
News.ru 11:34
Политика
Россия вернёт Украине ноту протеста из-за проведения парада в Крыму
RT на русском 11:35
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева объяснила хейтерам, зачем хвастается роскошной жизнью
Российская телеведущая, актриса и видеоблогер Настя Ивлеева начала все чаще выставлять напоказ дорогие вещи, имущество и предметы гардероба.
Территория новостей 05:01
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Футбол
«Оренбург» планирует сыграть с «Краснодаром» молодежной командой
Примечательно, что «Краснодар» в 23-м туре РПЛ должен был сыграть с «Динамо», но матч не состоялся из-за заражения коронавирусом в московском клубе.
Bookmaker-ratings.ru 07:55
Футбол
В РФС посчитали предательством вспышку коронавируса в клубах РПЛ
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал вспышку коронавируса в нескольких клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 11:37
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Взгляд.ру 11:10
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Фигурное катание
Загитова останется без наград на премии ISU
ProstoProSport 23 июня в 23:14
Здоровье
Коронавирус в Свердловской области диагностирован у 182 человек
За минувшие сутки коронавирус в Свердловской области диагностирован у 182 человек.
Твой Континент 23 июня в 03:47
Армия и оружие
Командование США сообщило о перехвате российских самолетов над Аляской
Известия 09:57