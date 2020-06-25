Шоу-бизнес

РБКРБККсения Собчак сообщила о переломе носа

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
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«У меня перелом носа»: Ксения Собчак показала лицо после операции

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Ксения Собчак попала в больницу со сломанным носом

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Ксения Собчак перенесла операцию после перелома носа

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США предупредили Россию об изоляции в ООН

Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
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Футбол

«Динамо» намерено сыграть дерби против ЦСКА основным составом

Московское "Динамо" намерено сыграть дерби против ЦСКА в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) основным составом.
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В Ивановской области открывается кинофестиваль «Зеркало»

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ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом

На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 13:26
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Общество

Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии

Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:05
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
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Общество

Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову

Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
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Происшествия

Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде

Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
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Происшествия

Тульский полицейский сломал ребро задержанному

В Тульской области бывший начальник районного отделения полиции избил задержанного.
Российская газета 10:05
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Общество

Российские кинотеатры могут открыться к 15 июля

Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.
Вести.Ru 10:04
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Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
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Авто

Geely объявила цены на свой самый большой внедорожник

В Китае состоялась онлайн-презентация новой модели Geely HaoYue -- самого большого внедорожника в линейке бренда.
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Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
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Политика

Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения

Ведомости вчера в 12:42
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Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
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Наука

Антитела к коронавирусу могут исчезнуть за два месяца

Китайские учёные пришли к выводу, что выработанные организмом антитела против коронавируса могут исчезнуть спустя два месяца.
News.ru 11:34
Политика

Россия вернёт Украине ноту протеста из-за проведения парада в Крыму

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Настя Ивлеева объяснила хейтерам, зачем хвастается роскошной жизнью

Российская телеведущая, актриса и видеоблогер Настя Ивлеева начала все чаще выставлять напоказ дорогие вещи, имущество и предметы гардероба.
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Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
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Футбол

«Оренбург» планирует сыграть с «Краснодаром» молодежной командой

Примечательно, что «Краснодар» в 23-м туре РПЛ должен был сыграть с «Динамо», но матч не состоялся из-за заражения коронавирусом в московском клубе.
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Футбол

В РФС посчитали предательством вспышку коронавируса в клубах РПЛ

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал вспышку коронавируса в нескольких клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

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Коронавирус в Свердловской области диагностирован у 182 человек

За минувшие сутки коронавирус в Свердловской области диагностирован у 182 человек.
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Командование США сообщило о перехвате российских самолетов над Аляской

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Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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