Культура
Дни24Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят». Сообщается, что бывшая наставница на скандально известном реалити-шоу "Дом-2" переходит на Первый канал.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон
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Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
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МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
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На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
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Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
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Пятый тур чемпионата Англии стартует встречей между "Ливерпулем" и "Ньюкасл Юнайтед", которая пройдет на стадионе "Энфилд".
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Два человека погибли от лихорадки Западного Нила в Ростовской области
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