Культура
Дни24Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят». Сообщается, что бывшая наставница на скандально известном реалити-шоу "Дом-2" переходит на Первый канал.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
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