Культура

Дни24Дни24Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят». Сообщается, что бывшая наставница на скандально известном реалити-шоу "Дом-2" переходит на Первый канал.
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Ксения Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале

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URA.Ruвчера в 08:05
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Ксения Собчак добьет программу «Пусть говорят»

Вести.UZ01:43
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года. Член политсовета партии «Партия перемен».
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