Работа над выпуском проекта длилась долго, концепция программы несколько раз менялась. Ксения Собчак отмечает, что новое шоу нельзя сравнивать ни с одним проектом ныне существующем на телевидении.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Кино В сеть слили первый трейлер новой «Пилы» В сеть утёк трейлер новой части «Пилы», производством и сценарием которой занимался в том числе актёр Крис Рок.