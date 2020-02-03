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ЭпиграфКсения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
Работа над выпуском проекта длилась долго, концепция программы несколько раз менялась. Ксения Собчак отмечает, что новое шоу нельзя сравнивать ни с одним проектом ныне существующем на телевидении.
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Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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