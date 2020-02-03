Культура

ЭпиграфЭпиграфКсения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

Работа над выпуском проекта длилась долго, концепция программы несколько раз менялась. Ксения Собчак отмечает, что новое шоу нельзя сравнивать ни с одним проектом ныне существующем на телевидении.
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Дождьвчера в 16:04

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Собчак и Гордон будут вести шоу «Док-Ток» на Первом канале

ТАССвчера в 14:00
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Александр Гордон
Российский ведущий
Российский радио- и телеведущий, журналист, актёр, кинорежиссёр. Бывший руководитель Мастерской журфака Московского института телевидения и радиовещания «Останкино», педагог Киношколы им. Макгаффина.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года. Член политсовета партии «Партия перемен».
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