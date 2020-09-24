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Ведомости
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Партнеры хотели расширить бизнес, в частности, через покупку других компаний по добыче крабов как на Дальнем Востоке, так и в Северном рыбохозяйственном бассейне, говорил РБК Соглаев. Предполагалось, что он займется стратегическим управлением, а Собчак будет финансовым инвестором.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Ведомости17:53
Подробнее о событии
Компания

Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Компания01:45
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Ведомости17:53
Коммерсантъ

Собчак и Соглаева отказались от покупки крабового бизнеса

Коммерсантъ22:36
URA.Ru

Собчак не сможет получить долю в крабовом бизнесе

URA.Ru22:31
EastRussia

Собчак отказалась от доли в крабовом бизнесе на Дальнем Востоке

EastRussia21:45
Deita.ru

Собчак больше не крабовая королева

Deita.ru20:20
Daily Storm

Собчак отказалась от покупки арестованного крабового бизнеса

Daily Storm01:14

Победившая на выборах в Костромской области уборщица сообщила о планах

Кострома, 25 сентября 2020, 07:19 — REGNUM Уборщица Марина Удгодская, победив на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, планирует работать в интересах местных жителей, передаёт 24 сентября РЕН-ТВ.
Победившая на выборах в Костромской области уборщица сообщила о планах
REGNUM00:19
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Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления о нелегитимности проведенной накануне процедуры инаугурации, прозвучавшие из разных стран, заявил, что это является исключительно внутренним делом страны (видео ниже).
Planet Todayвчера в 11:49
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Чем закончится суд над ГМК «Норникель»?

12 октября назначено предварительное слушание по иску Росприроднадзора к ГМК "Норильский никель" о взыскании штрафа за разлив нефтепродуктов в Норильске в мае на сумму 146 миллиардов рублей.
Finam.Ru23 сентября в 04:30
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Математик доказал выдвинутую 224 года назад теорию «сотворения мира»

Профессор математики из Вустерского политехнического института (США) Майер Хуми заявил, что при помощи ограниченного набора уравнений ему удалось подтвердить предположение 224-летней давности о происхождении нашей Солнечной систем и подобных систем по всей Вселенной.
Российская газетавчера в 08:14

Россия объявила международный розыск около 6 тысяч человек

Глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ генерал-майор полиции Александр Прокопчук заявил, что в международном розыске по запросу России находятся около 6 тысяч человек.
Московский Комсомолец01:13