Партнеры хотели расширить бизнес, в частности, через покупку других компаний по добыче крабов как на Дальнем Востоке, так и в Северном рыбохозяйственном бассейне, говорил РБК Соглаев. Предполагалось, что он займется стратегическим управлением, а Собчак будет финансовым инвестором.

С чего всё началось Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки. Ведомости 17:53