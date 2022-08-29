По словам источника “Ъ”, близкого к РФРИТ, на 2022 год бюджет на выдачу грантов разработчикам софта составляет 4,5 млрд руб., еще 1,8 млрд руб. заложены на поддержку проектов по цифровизации малых и средних предприятий (МСП).