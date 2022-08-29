По словам источника “Ъ”, близкого к РФРИТ, на 2022 год бюджет на выдачу грантов разработчикам софта составляет 4,5 млрд руб., еще 1,8 млрд руб. заложены на поддержку проектов по цифровизации малых и средних предприятий (МСП).
Поставкам российского газа в Европу мешают только технологические проблемы, вызванные западными санкциями, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
По словам Золотова, в ходе спецоперации войска Росгвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.