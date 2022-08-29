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К софту подбирают спрос

Правительство совместно с крупнейшими российскими производителями и потребителями ПО пытается создать механизм гарантированного спроса на софт, который должен заменить зарубежные решения.
Коммерсантъ
РФРИТ финансируется из бюджета РФ — в частности, в рамках исполнения мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика».
Коммерсантъ
По словам источника “Ъ”, близкого к РФРИТ, на 2022 год бюджет на выдачу грантов разработчикам софта составляет 4,5 млрд руб., еще 1,8 млрд руб. заложены на поддержку проектов по цифровизации малых и средних предприятий (МСП).
Коммерсантъ
Из бюджета правительство РФ намерено направить до 2024 года 37,1 млрд рублей на создание и внедрение отечественного софта.
ИА SM-News

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В правительстве РФ решили избирательно подходить к разработке отечественного ПО
RuNews24.ru05:16
К софту подбирают спрос
Коммерсантъ17:54
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