Кто был лучшим игроком 19-го тура РПЛ?

Происшествия В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.