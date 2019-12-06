РПЛ
ЧемпионатКто был лучшим игроком 19-го тура РПЛ?
8 декабря матчем «Спартак» – «Ростов» (1:4) завершился 19-й тур нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает выбрать лучшего игрока минувшего тура.
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РПЛ. «Ростов» обыграл «Спартак» в Москве в заключительном матче первой части чемпионата
Бомбардир.ру05 декабря в 21:06
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:43, Ашберн
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