ФНС уточнила, кем должно быть подписано уведомление о переходе на УСН при подаче данного уведомления одновременно с документами о регистрации организации. Об этом ФНС рассказала, отвечая на вопросы налогоплательщиков.

Кто должен подписывать уведомление о переходе на УСН

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