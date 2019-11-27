Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руКто из игроков «Локомотива» провалил матч против «Байера»

Локомотив — Байер
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
43′
46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
65′
Владислав Игнатьев
67′
Ведран Чорлука
67′
77′
Венделл
77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
77′
Дмитрий Баринов
82′
90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
«Евро-футбол.ру» рассмотрел игру подробнее, выставив субъективные оценки футболистам «Локомотива» за матч против «Байера». Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).
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