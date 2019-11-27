«Евро-футбол.ру» рассмотрел игру подробнее, выставив субъективные оценки футболистам «Локомотива» за матч против «Байера». Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

Кто из игроков «Локомотива» провалил матч против «Байера»

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