Экономика
Бухгалтерия.руКто может перейти с УСН на ОСН и не платить налог на прибыль
Перейти с УСН на ОСН и не платить налог на прибыль может, к примеру, медорганизация. Но чтобы применять нулевую ставку по налогу на прибыль, одного желания мало. Во-первых, пока не завершился 2020 год, нужно подать в ИФНС заявление и копию лицензии (лицензий) на медицинскую деятельность.
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Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Происшествия
Суд повторно отказал в выплатах родственникам жертв авиакатастрофы под Сочи
Мосгорсуд повторно признал законным отказ в выплате страхового возмещения в размере 2,1 миллиарда рублей родственникам жертв авиакатастрофы Ту-154, произошедшей под Сочи в 2016 году, сообщил РАПСИ адвокат Игорь Трунов.
РАПСИ 07:54
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Гаджеты
Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 3s
Xiaomi анонсировала геймерский смартфон Black Shark 3S.
MobiDevices 08:50
Футбол
Экс-защитник «Локомотива» Хеведес завершил карьеру
Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в интервью Spiegel.
Спорт-Экспресс 07:44
Политика
Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.
РЕН ТВ 08:53
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru вчера в 22:16
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 31 июля 2020, 10:47 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:47
Политика
Путин поручил проработать поправки, которые не вошли в Конституцию
Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину проанализировать поступившие ранее в рабочую группу, но не вошедшие в Конституцию поправки.
МонаВиста 05:15
Экономика
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Культура
Ди Каприо спродюсирует сериал по роману Олдоса Хаксли
Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала, основанного на романе-утопии Олдоса Хаксли «Остров».
News.ru 05:30
Политика
Закрыли границу: белорусов не выпускают из России
По их данным, на границе образовалась большая очередь на выезд из России, причем якобы даже белорусов не выпускают обратно.
Утро.ru 07:14
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
Происшествия
В Санкт-Петербурге при получении крупной взятки задержан депутат
Размер взятки Ковалю составлял 20 процентов от суммы. Чиновника и его помощника задержали с поличным 30 июля.
Вести.Ru вчера в 14:55
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Фигурное катание
Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной.
РИА Новости 09:09
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Общество
Актер Сергей Гармаш покинул театр «Современник»
Эхо Москвы 09:06
Экономика
Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными
Аналитики обратили внимание на прирост объема ссуд с просрочкой от 30 до 89 дней — именно такие задержки в платежах характерны для заемщиков, начавших их допускать в разгар ограничений из-за пандемии.
РБК 28 июля в 23:00
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Общество
В Сочи заявили о росте числа зараженных коронавирусом
Всю последнюю неделю в Сочи наблюдается рост числа выявленных случаев коронавируса.
Московский Комсомолец 08:53
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Общество
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Общество
«Северный поток-2» разрешили достраивать
Разрешение для судов с якорным позиционированием может касаться баржи «Фортуна», которая также находится в районе строительства газопровода.
Lenta.ru 07:03
Армия и оружие
США выводят из Германии 11,9 тысячи военнослужащих
Моя Москва.онлайн 29 июля в 11:15
Космос
Модуль «Наука» запустят к МКС в апреле 2021 года
Дмитрий Рогозин рассказал о планах "Роскосмоса" по запуску модуля на МКС. Модуль "Наука" запустят к МКС в апреле 2021 года.
Piter.tv 09:00