Перейти с УСН на ОСН и не платить налог на прибыль может, к примеру, медорганизация. Но чтобы применять нулевую ставку по налогу на прибыль, одного желания мало. Во-первых, пока не завершился 2020 год, нужно подать в ИФНС заявление и копию лицензии (лицензий) на медицинскую деятельность.

Кто может перейти с УСН на ОСН и не платить налог на прибыль

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