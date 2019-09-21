После поражения от «Уфы» позиции Олега Кононова в «Спартаке» называют шаткими. В СМИ обсуждают возможную отставку главного тренера, а руководство московского клуба, по непроверенной информации, уже занято поиском замены.

Кто может возглавить «Спартак» в случае возможного увольнения Кононова

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Футбол Слуцкий собакой загипнотизировал Березуцких Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал шуточный ролик, в котором при помощи собаки загипнотизировал Алексея и Василия Березуцких и членов их семьи.

Происшествия Командир севшего в кукурузном поле А321 вернулся к полетам Дамир Юсупов, командир аварийно севшего в кукурузном поле самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний» вернулся к полетам, сообщили «РИА Новости» в компании-перевозчике.

Происшествия Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских Ранее сообщалось, что неизвестные блокируют вагоны с углем во Львовской области, так как данный уголь якобы ввезен из России.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Армия и оружие Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.

Спорт Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.

Происшествия Курский сенатор Михайлов пожаловался в СК на кавээнщика Антона Сасина Бывший губернатор Александр Михайлов предъявил свои претензии участнику команды «Прима» Антону Сасину Последние два месяца Антона регулярно вызывают в правоохранительные органы по заявлению сенатора.

Происшествия Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Армия и оружие Шойгу допустил отмену призыва в армию Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.

Политика В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства "Слуга народа" Ирина Верещук.

Экономика Цены на палладий достигли нового исторического максимума Цены на палладий на спотовом рынке в пятницу, 20 сентября, поднимались до отметки $1649,09 за тройскую унцию.

Общество Со вторника москвичей ждет ясная погода Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.

Космос Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.

Футбол Манчестер Сити — Уотфорд 8:0 В рамках 6-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на домашнем стадионе принимает «Уотфорд».

Происшествия Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Армия и оружие Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.

Шоу-бизнес Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой "Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.

Религия Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Общество Дженнифер Лопес вышла на подиум в «голом» платье Versace Наряд певицы был выбран не случайно. В подобном платье Дженнифер уже выходила в свет в 2000 году, когда участвовала в церемонии «Грэмми».

Политика Байден потребовал проверить данные о давлении Трампа на Зеленского Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил о необходимости проверить информацию о том, что президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским призывал его инициировать расследование в отношении его сына Хантера.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Политика Верховная рада поддержала «тотальный контроль за кошельками украинцев» По сути, за кошельками украинцев теперь установят тотальный контроль, сообщала газета «Вести» перед голосованием за законопроект, анализируя документ.

Автоспорт На машине Риккардо меняют силовую установку Если в команде поставят ему аналогичную силовую установку, он начнёт гонку с той же позиции – последним, если спецификация каких-то элементов изменится, австралиец стартует с пит-лейн.

Политика Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку.

Игры Французский суд признал незаконной позицию Steam по перепродаже игр Согласно вынесенному решению, Valve теперь обязана разрешить пользователям перепродавать приобретенные ими игры, возвращать бывшим клиентам средства, которые они содержали в кошельке Steam по их требованию, а также нести ответственность за вред, который могут нанести ПК приложения, реализуемые через эту площадку.