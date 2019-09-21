Футбол

RT на русскомRT на русскомКто может возглавить «Спартак» в случае возможного увольнения Кононова

Уфа — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 20 сентября
Стадион «Нефтяник»
Николай Рассказов
13′
16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
26′
33′
Аяз Гулиев
58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
65′
69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
78′
79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
80′
81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
86′
Илья Кутепов
После поражения от «Уфы» позиции Олега Кононова в «Спартаке» называют шаткими. В СМИ обсуждают возможную отставку главного тренера, а руководство московского клуба, по непроверенной информации, уже занято поиском замены.
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