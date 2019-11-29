Армия и оружие
REGNUMКто на самом деле в Белоруссии захотел F-16 вместо Су-30СМ
Главное, что полная стоимость покупки и эксплуатации российских Су-30СМ составит от 185 до 210 млн долларов или до 2,5 млрд за 12 машин в сумме. Что характерно, аналогичного расчета по F-16 не приводится. Автор лишь предполагает со ссылкой на опыт Польши, что расходы должны (!) оказаться меньше.
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