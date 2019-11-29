Главное, что полная стоимость покупки и эксплуатации российских Су-30СМ составит от 185 до 210 млн долларов или до 2,5 млрд за 12 машин в сумме. Что характерно, аналогичного расчета по F-16 не приводится. Автор лишь предполагает со ссылкой на опыт Польши, что расходы должны (!) оказаться меньше.

Кто на самом деле в Белоруссии захотел F-16 вместо Су-30СМ

Единоборства Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.

Общество Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена» В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Общество В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.

Политика Исландия планирует пригласить Путина на саммит Арктического совета Министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордассон заявил, что президент России Владимир Путин будет приглашён на саммит Арктического совета в 2020 году.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась на 5% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.

Здоровье В России ожидают подъем заболеваемости гриппом Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Футбол «Ливерпуль» ждет сумасшедший декабрь «Ливерпуль» ждут: дерби с «Эвертоном»; внезапно ставший значимым выезд в Зальцбург, от которого зависит место в Лиге чемпионов; поединки клубного чемпионата мира против умелых и сильных команд — скорее всего, мексиканского «Монтеррея» и бразильского «Фламенго»; наконец, поездка в гости к идущему ныне вторым «Лестеру».