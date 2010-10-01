Общество
Газета MetroКто получит Нобелевскую премию-2019 по физике: прямая трансляция
Сегодня станет известно, кто станет лауреатом Нобелевской премии в области физики. Наблюдать за главным событием в мире науки можно будет в режиме реального времени. Прямую трансляцию оглашения лауреатов проведёт телеканал "Наука".
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Политика
Глава МИД Украины рассказал о вариантах развития ситуации в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о трёх основных сценариях развития ситуации в Донбассе.
RT на русском 05:52
Политика
Песков: смысл слов Трампа «поладить с Россией» не раскрыт до сих пор
Слова американского президента Дональда Трампа о стремлении «поладить с Россией» расходятся с действительностью, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 06:19
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Экономика
ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила существенное расхождение между официальными доходами россиян и их расходами.
Известия 05:44
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Экономика
Китай уже десятый месяц подряд наращивает свои золотые резервы
Золотые резервы Китая продолжили расти к сентябрю 2019 года уже 10-й месяц подряд, сообщает агентство Синьхуа.
REGNUM 02:05
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Здоровье
Москвички смогут бесплатно пройти маммографию
Жительницы Москвы смогут бесплатно пройти УЗИ молочных желез, сделать рентген и проконсультироваться у специалистов.
Известия 04:56
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.
7Дней.ру вчера в 12:00
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Армия и оружие
МИД Ирана предостерег Турцию от военной операции в Сирии
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью новой военной операции на севере Сирии является очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности.
ФАН 05:19
Политика
Юмашева прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка
Допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала состояние российско-американских отношений.
RT на русском 01:54
Шоу-бизнес
Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака
Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru вчера в 09:07
Футбол
Первый тренер Соболева: за Сашу теперь весь Барнаул болеет
Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Крыльев Советов» и сборной России Александра Соболева, поделился мнением об успехах своего бывшего подопечного.
Чемпионат 04:43
Армия и оружие
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска
Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Коммерсантъ 02:35
Общество
Объявлены нобелевские лауреаты по физике
Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена Джеймсу Пиблзу (Канада), Мишелю Майору (Швейцария) и Дидье Келоз (Швейцария) за работы в области астрономии и астрофизики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 06:10
Недвижимость
Новостройки в России выросли в цене почти на 12%
Как сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость квартир в России во втором квартале 2019 года выросла на 6,9%. По данным аналитиков компании Колди, это почти в пять раз больше прошлогодних темпов роста.
REGNUM 02:20
Политика
Депутаты Госдумы в течение года почти не голосовали «против»
Не место для дискуссий Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала за обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей граждан превратились в "заверителей", делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе "Бездействующая Госдума", с которым ознакомился РБК.
РБК 05:27
Происшествия
Басманный суд продлил домашний арест Майкла Калви
Басманный суд Москвы во вторник продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:06
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе
Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
Русская Планета вчера в 04:42
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Политика
Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Life.ru вчера в 23:58