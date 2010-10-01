Сегодня станет известно, кто станет лауреатом Нобелевской премии в области физики. Наблюдать за главным событием в мире науки можно будет в режиме реального времени. Прямую трансляцию оглашения лауреатов проведёт телеканал "Наука".

Кто получит Нобелевскую премию-2019 по физике: прямая трансляция

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