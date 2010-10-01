Экономика

REGNUMREGNUMКто получит кредит на зарплату сотрудников — пояснения

Москва, 11 мая 2020, 19:08 — REGNUM Выдача кредитов бизнесу на зарплату сотрудников является одной из мер поддержки предпринимателей, работающих в отраслях, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. Данный перечень был ранее утверждён правительством РФ.
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Средний и крупный бизнес Томской области может получить беспроцентные кредиты на выплату зарплат

Томская интернет-газета22:40

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Курские бизнесмены начали получать беспроцентные кредиты на зарплату

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Кто получит кредит на зарплату сотрудников — пояснения

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113 курских бизнесменов запросили кредиты для выплаты зарплат

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МСП Банк одобрил около 600 беспроцентных кредитов для бизнеса на 1,6 млрд рублей

Будущее России. Национальные проекты13:56

Для томского бизнеса упростили условия выдачи кредитов на выплату зарплат

vtomske.ru00:00
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Общество

Власти Швеции одобрили прокладку газопровода Baltic Pipe

Польская компания Gaz-System сообщила о положительном решении властей Швеции в отношении прокладки газопровода Baltic Pipe.
News.ru 10:05
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«Союзмультфильм» представил первый 3D-мультфильм

Российская газета вчера в 07:25
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Происшествия

С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений

В окружении бизнесменов отказ следствия решить вопрос с недвижимостью расценивают как желание «раздеть обоих до трусов».
Коммерсантъ 12:24
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Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется

В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 14:16
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Общество

Путин объявил о разовой выплате в 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступил с обращением к гражданам. В частности, он сообщил о финансовой поддержке семей с детьми.
MedikForum.ru 10:16
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Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Общество

На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина

Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал.
НТВ 13:39
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Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом

В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 01:46
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Общество

Терапевт рассказала о правилах использования защитных масок

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие медицинские маски защитят лучше других, передает телеканал "360".
Газета.Ru 23:04
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
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Экономика

Три штата США запросили 1 трлн долларов срочной финансовой помощи

Власти американских штатов Невада, Калифорния и Орегон попросили Конгресс США одобрить выделение 1 трлн долларов для оказания срочной финансовой помощи местным органам власти, говорится в заявлении на сайте губернатора Невады Стива Сисолака.
Взгляд.ру 20:49
Здоровье

В США у трех больных коронавирусом детей обнаружили новые симптомы

Острое воспаление гланд обнаружено у трех несовершеннолетних пациентов, госпитализированных в штате Коннектикут с подозрением на коронавирус, заявил губернатор штата Нед Ламонт, 11 мая на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Twitter.
ИА Красная Весна 20:20
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

1. Президент объявил о завершении периода выходных дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провел очередное совещание по теме борьбы с эпидемией коронавируса, на котором объявил, что всеобщий режим выходных дней в России с 12 мая будет завершен.
Lenta.ru 10:14
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
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Армия и оружие

За сутки ВСУ четыре раза обстреляли ЛНР

Новостной фронт вчера в 00:44
Общество

В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках

Изменениями в Указ разрешается работа объектов розничной торговли, площадь торговых залов которых не превышает 200 квадратных метров.
Тульские новости 01:22
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Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при отмене ограничений

Все регионы должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса, они должны учитывать реальную ситуацию на местах, решающее слово в этом вопросе принадлежит врачам, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:14
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Политика

Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине

Ведомства планируют публично обвинить хакеров из Китая в попытках получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.
News.ru 11:36
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Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
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Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Коммерсантъ 21:40
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Авто

Lexus выпустит недорогой и компактный кроссовер BX

Китайские инсайдеры сообщают о новой разработке от Lexus. Японский бренд выпустит недорогой и компактный кроссовер BX.
Актуальные Новости 11:50
Политика

Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней

Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
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Экономика

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
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Здоровье

Еще 88 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

На 11 мая в Ростовской области у 1851 человек подтвержден COVID-19, показатель заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 44 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 04:29
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Общество

Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая режима нерабочих дней

Единый период нерабочих дней, длившийся в России с конца марта 2020 года, завершается с 12 мая.
LipetskMedia.ru 09:56
Общество

В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности

Дата прекращения самоизоляции не объявлена Режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19 будет действовать в Нижегородской области "до отмены", а не до определенной даты.
Коммерсантъ Нижний Новгород 16:30
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Общество

Треть россиян заявила об экономии на еде в период самоизоляции

После окончания карантина более половины россиян (64%) заявили о намерении брать еду на работу из дома.
РБК 22:00
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
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Общество

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
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