Москва, 11 мая 2020, 19:08 — REGNUM Выдача кредитов бизнесу на зарплату сотрудников является одной из мер поддержки предпринимателей, работающих в отраслях, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. Данный перечень был ранее утверждён правительством РФ.

Кто получит кредит на зарплату сотрудников — пояснения

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