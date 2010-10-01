Экономика
REGNUMКто получит кредит на зарплату сотрудников — пояснения
Москва, 11 мая 2020, 19:08 — REGNUM Выдача кредитов бизнесу на зарплату сотрудников является одной из мер поддержки предпринимателей, работающих в отраслях, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. Данный перечень был ранее утверждён правительством РФ.
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Средний и крупный бизнес Томской области может получить беспроцентные кредиты на выплату зарплат
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МСП Банк одобрил около 600 беспроцентных кредитов для бизнеса на 1,6 млрд рублей
Будущее России. Национальные проекты13:56
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Власти американских штатов Невада, Калифорния и Орегон попросили Конгресс США одобрить выделение 1 трлн долларов для оказания срочной финансовой помощи местным органам власти, говорится в заявлении на сайте губернатора Невады Стива Сисолака.
Взгляд.ру 20:49
Здоровье
В США у трех больных коронавирусом детей обнаружили новые симптомы
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Lenta.ru 10:14
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Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
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За сутки ВСУ четыре раза обстреляли ЛНР
Новостной фронт вчера в 00:44
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В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках
Изменениями в Указ разрешается работа объектов розничной торговли, площадь торговых залов которых не превышает 200 квадратных метров.
Тульские новости 01:22
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РИА Новости 09:14
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Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине
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News.ru 11:36
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Определены сроки открытия магазинов одежды в России
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Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней
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Российская газета 09:32
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Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
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Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая режима нерабочих дней
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После окончания карантина более половины россиян (64%) заявили о намерении брать еду на работу из дома.
РБК 22:00
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Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
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В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
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